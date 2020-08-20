В Первомайском районе Новосибирска откроют детсад-ясли и сквер Победы

Первомайский район Новосибирска активно развивается. Помимо комплексной застройки, которая представлена микрорайонами Березовый, Весенний, идет расселение граждан из бараков по программе развития застроенных территорий.

Все больше молодых семей с детьми выбирают Первомайку для проживания и покупают здесь квартиры. Только за месяц очередь в детские сады увеличилась на 45 человек (в возрасте от трех до семи лет). В основном, за счет приезжих. Всего, по данным районного отдела образования, в очереди на получение мест в детсады - около двух тысяч детей, начиная с рождения.

Поэтому открытия нового корпуса детского сада-яслей № 35 "Непоседа" на ул. Тельмана, 3б здесь ждут с нетерпением. Трехэтажное здание построили за год на месте старого, которое было возведено еще в начале семидесятых годов прошлого века. Территория позволила увеличить площадь до пяти тысяч квадратных метров. Для этого, как уточнил заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, изменили типовой проект, и теперь он является основным в федеральном реестре для строительства детских садов на 220 мест.

Заведующая детским садом № 35 Елена Сажина рассказала, детский сад № 35 состоит из двух корпусов. В первом уже принимают ребятишек (напомним, в Новосибирске с 17 августа после смягчения мер по коронавирусу возобновили свою работу все детские дошкольные учреждения). Второй корпус, построенный в начале семидесятых годов, был рассчитан на шесть групп, или 120 человек.

- В мае прошлого года нам сообщили, что будут строить новый корпус. С августа начались работы. И вот спустя год мы получили красивое, светлое здание. В нем мы сможем принять 12 групп, из них четыре - ясельные на сто человек. В целом новый корпус рассчитан на 220 мест, - сообщила Елена Сажина в ходе выездного совещания под руководством мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Вместе со специалистами мэрии, районной администрации глава города осмотрел помещения нового корпуса.

Фото: Татьяна Кравченко

- В помещениях ведутся отделочные работы, завозим оборудование, мебель, игрушки. Уже оборудованы кухня и прачечная. В здании все сделано в соответствии с санитарными правилами, техникой безопасности. Впервые появились отдельные кабинеты для рисования, психологической разгрузки. Родители и ребятишки ждут, когда мы откроемся, - продолжила Елена Сажина.

По словам начальника районного отдела образования Надежды Дуевой, с открытием нового здания в центральной части Первомайского района на какое-то время полностью будет решена проблема дефицита мест в детских садах для ребятишек от трех до семи лет.

- Юридически - это второй корпус детского дошкольного учреждения "Непоседа", а фактически мы получили новое здание, которое планируется ввести в октябре. Готовность высокая, отделочные работы уже в завершающей стадии, идет благоустройство прилегающей территории, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Это один из десяти детских садов, которые будут сданы и начнут работу в этом году. По трем уже фактически готовы документы на ввод в эксплуатацию. Это детский сад на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе и два в Кировском районе, на улицах Мира и Виктора Уса.

Заммэра Алексей Кондратьев подчеркнул, что генподрядчику поставлена задача полностью выполнить все благоустроительные работы, не откладывая их на следующий год.

Выездное совещание в Первомайском районе продолжилось в сквере, который был заложен жителями района к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас здесь идет масштабное обновление территории.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, определив одним из приоритетов развития города создание комфортной городской среды и зеленых зон, много уже сделано и делается в этом направлении. Задействованы федеральные и областные программы. По ним сейчас ведутся работы в Затулинском дисперсном и Центральном, Заельцовском парках, к благоустройству Михайловской набережной подключились инвесторы. Но есть скверы, которые ремонтируют за счет бюджета города. Это - сквер им. Ю. А. Гагарина в Ленинском районе, сквер "25 лет Победы" на улице Первомайской - на его благоустройство из городской казны направлено 7,5 миллиона рублей.

По словам заместителя мэра - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, работы начались в июле, а завершатся к середине октября.

- До середины осени выполним все работы по созданию инфраструктуры сквера, приведем в порядок имеющиеся зеленые насаждения, а в следующем году завершим озеленение территории, - сказала Анна Терешкова.

- Площадь сквера - чуть более 1,3 гектара. Здесь были разрушены дорожки и тротуары. На сегодняшний день старые покрытия демонтированы, идет установка бордюров. Вся дорожно-тропиночная сеть будет выполнена в асфальтобетоне. В сквере появится новое освещение, скамейки и урны. Также будут установлены две новые площадки - спортивная и игровая для детей. Сейчас готовятся траншеи длиной 615 метров для прокладки кабеля электроснабжения, - рассказал начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук.

Сквер небольшой, но у него есть своя достопримечательность - панорамная площадка на реку Иня. Она была обустроена в прошлом году. Однако уже "лишилась" новых фонарей. Мэр Анатолий Локоть поручил руководству районной администрации провести среди жителей разъяснительную работу, подключить к этому общественность.

- В Новосибирске в силу рельефа местности не так много красивых площадок. Сквер в честь юбилея Победы - знаковое место для старшего поколения Первомайки и может стать комфортным и удобным для молодежи, семей с детьми. Хотелось бы, чтобы новосибирцы уважительно относились к своей территории, не разрушали то, что сделано нашими ветеранами, - обратился глава города.

- Для многих первомайцев это место отдушина, сюда приходят мамы с детьми. Пожилые люди предлагают организовать здесь танцы под музыку духового оркестра. Шефство над сквером могли бы взять спортивная и образовательная школы, а наши спортсмены - проводить утренние тренировки, - предложил тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы ДЮСШ "Первомаец" Павел Горшков.

Справка "РГ"

Строительство второго корпуса детсада №35 ведет компания "СМРстрой". Работы финансируются из городского, областного и федерального бюджетов. Сметная стоимость составляет 305 миллионов рублей.

Разработчик концепции благоустройства сквера в Первомайском районе - ООО "Разнострой", заказчик - МКУ "Горзеленхоз". Сроки проведения работ - с 10 июля по 15 октября 2020 года.