В Томске запустили первую за Уралом сеть связи пятого поколения

В Томске запущена первая за Уралом предкоммерческая сеть связи нового - пятого - поколения (5G). В церемонии торжественного открытия сети приняли участие губернатор Сергей Жвачкин и директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Пилотную сеть развернула российская телекоммуникационная компания МТС на базе первого в России студенческого бизнес-инкубатора "Дружба" и научно-производственной фирмы (НПФ) "Микран". Благодаря этому они будут обеспечены indoor-сигналом. Также для запуска использовано оборудование Ericsson.

- Статус первооткрывателя для нашего региона привычен: 140 лет назад в Томске был основан первый за Уралом университет, 65 лет назад - первый за Уралом телецентр. А сегодня Томск становится пионером азиатской части России в развитии сетей связи пятого поколения, - отметил глава региона Сергей Жвачкин.

Важно, что пилотная зона нового поколения будет способствовать развитию томских инновационных проектов по созданию оборудования для сетей связи 5G.

Губернатор высоко оценил технологии 5G, которые будут способствовать более эффективному развитию бизнеса, а, значит, региона и страны.

- Это эволюция мобильного интернета. И главное - не только скорость передачи данных и качество картинки. Главное в сетях пятого поколения - это новые возможности для нового качества жизни, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Также сегодня в Томске состоялось подписание соглашения, по которому стороны будут развивать научно-техническое сотрудничество в области развития сетей 5G и микроэлектроники. Это будет способствовать реализации инновационных проектов и внедрению разработок отечественных 5G-радиомодулей. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, свои подписи под документом поставили губернатор Сергей Жвачкин, директор МТС в Томской области Марина Фещенко, директор НФП "Микран" Вера Парамонова и ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский.

Глава региона познакомился с разработками МТС, "Микрана" и ТУСУР для сетей 5G, а также в онлайн-режиме по уже новой технологии пообщался со специалистами испытательного участка "Микрана".

Ранее сообщалось, что ученые ТУСУРа работают над повышением эффективности передачи данных для систем связи 5G и 6G, обсуждение которой уже началось. По данным Инновационного портала Томской области, разработчики из ТУСУРа и компании "Микран" создают быстродействующие диоды на основе гетероструктур нитрида галлия для применения в устройствах беспроводной связи пятого поколения (5G).