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20.08.2020 06:27

Былое и дома

Вслед за долгостроем на Герцена в Новосибирске обещают сдать еще пять объектов
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 185(8239)
В Новосибирске в конце этого года введут долгострой на улице Герцена, 1/2 стр. Новоселы смогут заехать в свои квартиры в начале 2021-го. Всего же в нынешнем году будет сдано шесть ранее "замороженных" домов.
В доме на улице Герцена уже идут отделочные работы, к концу года там состоятся первые новоселья. Фото: Татьяна Кравченко В доме на улице Герцена уже идут отделочные работы, к концу года там состоятся первые новоселья. Фото: Татьяна Кравченко
В доме на улице Герцена уже идут отделочные работы, к концу года там состоятся первые новоселья. Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщила председатель ЖСК "Прибрежный" Александра Михайлова, дом на ул. Герцена в Кировском районе начинал строить СМУ-3 (всего на площадке два объекта, один из которых введен ранее), но в 2016 году строение признали долгостроем и оно попало в перечень проблемных. По данным мэрии, в строительство дома инвестировали деньги 120 человек. А в результате оказались обманутыми. Для того чтобы достроить объект, нужно было почти 400 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
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В 2018 году для достройки объекта был создан ЖСК "Прибрежный". В марте 2019-го на площадку зашел новый застройщик, которому удалось "поднять" дом - со второго этажа до 18-го. Он же вложил недостающие средства. Кроме того, для повышения рентабельности проекта было принято решение увеличить число квартир (с 322 до 340) и их площади, отказавшись от размещения офисных помещений на первом и втором этажах. Как отметил директор компании-застройщика Артем Татаров, помогали партнеры - новосибирские заводы, выпускающие строительные материалы.

- Сегодня готовность объекта составляет 85 процентов, в доме идут отделочные работы, подведены все коммуникации, подключены отопление и электричество. Предстоят большие благоустроительные работы, в том числе будет организована парковка. В декабре этого года планируем сдать объект, - поделился планами Артем Татаров.

В Новосибирске насчитывается 53 проблемных много-квартирных дома. У каждого - своя история, свои нюансы и сложности. Объект на улице Герцена - один из примеров положительного опыта достройки. В данном случае удалось образовать жилищно-строительный кооператив, но и здесь без помощи властей не обойтись. В ЖСК надеются, что муниципалитет совместно с региональным минстроем выделят субсидию на техническое подключение дома к коммуникациям, приобретение лифтов и благоустройство прилегающей территории. На это требуется около сорока миллионов рублей.

Заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев сообщил, что субсидия может быть выделена в рамках выполнения областного закона о реализации масштабных инвестиционных проектов. Всего в 2020 году Новосибирску необходимо на эти цели 77 миллионов рублей. Вопрос предполагается рассмотреть на октябрьской сессии областного заксобрания.

Из шести долгостроев, которые запланировано ввести в эксплуатацию в Новосибирске в этом году, самый сложный - комплекс на улице Тульской. Ситуацию осложняет то, что дом большой. Примерно 800 человек ожидают свои квартиры уже почти десять лет.

- Объект на Тульской два года назад был у всех на устах - постоянные конфликты, пикеты, акции протеста. Но мы прошли этот сложный период, сейчас физически там все готово, решаем вопрос с документами, чтобы сдать комплекс в 2020 году, - сообщил глава города Анатолий Локоть.

Тем временем

Более 1,7 тысячи квадратных метров проблемного жилья будет достроено в Новосибирской области в рамках выполнения масштабных инвестиционных проектов (МИП). На эти цели застройщики направят не менее 162 миллионов рублей.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, реализация МИП (сейчас в регионе их 16) - один из наиболее эффективных механизмов решения проблемы. Например, дом по улице Галущака, 15 стр. будут достраивать в рамках нескольких масштабных инвестиционных проектов. Застройщик обязуется передать в собственность обманутым дольщикам около 650 квадратных метров готового жилья, а также направить более тридцати миллионов рублей на завершение долгостроя. Ему, в свою очередь, будет предоставлен без проведения торгов участок для строительства многоквартирного дома по улице Николая Сотникова в Кировском районе Новосибирска. Проект запланировано реализовать в течение пяти лет.

В этом году на завершение строительства проблемных объектов в областном центре "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" выделил субсидию в сумме более одного миллиарда рублей.

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