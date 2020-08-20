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Магазины вкусных белорусских продуктов с красно-зеленой вывеской, качественный и уютный трикотаж, консервативная обувь - белорусские товары прочно вошли в нашу жизнь. Сложно представить себе масштабную стройку без "БелАЗа" или уборку урожая без трактора "Беларус". Экономики обеих стран настолько вросли друг в друга, что малейшие проблемы одной из них рикошетом ударят по другой.
В Ставрополье каждый десятый комбайн из Беларуси, как и 60 процентов тракторного парка. Фото: Виктор Драчев / ТАСС В Ставрополье каждый десятый комбайн из Беларуси, как и 60 процентов тракторного парка. Фото: Виктор Драчев / ТАСС
В Ставрополье каждый десятый комбайн из Беларуси, как и 60 процентов тракторного парка. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

"Экономическая связанность двух государств велика, - отмечает Елена Кузьмина, заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН. - По белорусским данным, в стране работают свыше 2000 организаций с российским капиталом и более 1,3 тыс. совместных предприятий. В России зарегистрировано около 50 совместных предприятий, создано около 160 субъектов с белорусским уставным капиталом. Кооперацией связано около 8 тыс. предприятий двух стран, в которых задействовано около половины белорусских промышленных организаций".

Фото: Павел Мартинчик/ "Комсомольская правда"
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В Ставрополье каждый десятый комбайн из Беларуси, как и 60% тракторного парка. В сельхозрегионе активно работают дилерские центры "Гомсельмаша". Край в свою очередь экспортирует изделия из пластмассы, электроизмерительные приборы, продукцию АПК, аэрозоли. Объем товарооборота Беларуси и Ставрополья составляет около 100 млн долларов в год.

В Чечне скоро начнут сборку тракторов "Беларус". Здесь появится дилерский центр Минского тракторного завода. В регионе также запустят сборочный конвейер по выпуску тракторов и сельхозмашин. В год планируется производить до 500 единиц, это позволит обеспечить техникой аграриев всего Северо-Кавказского региона, а в перспективе выйти на зарубежные рынки. Инвестпроект создаст не менее 500 новых рабочих мест.

На Кубани, где проживают десятки тысяч белорусов и зарегистрирована национально-культурная автономия "Белорусы Кубани", насчитывается два десятка совместных предприятий, работает целый ряд белорусских торговых домов. Сегодня Беларусь поставляет на Кубань тракторы, самосвалы, комбайны, автобусы, мебель и товары легкой промышленности, а также продукты питания. А из края идут зерно, подсолнечное масло, томаты, семена. В регионе более 45 компаний экспортируют свои товары в РБ.

Основное направление сотрудничества ряда регионов с Беларусью - машиностроение, точнее, взаимные поставки автокомпонентов

Беларусь является основным поставщиком сельхозтехники для Ульяновской области. Из 17 тыс. единиц агротехники в регионе 2000 комбайнов произведены в Беларуси. Региональный минсельхоз предложил создать в области дилерскую сеть сельскохозяйственной и дорожной техники, а также межрегиональный склад гарантийных запчастей для белорусских комбайнов. "В последние годы мы серьезно продвинулись в реализации совместных проектов. Внешнеторговый оборот Ульяновской области с Республикой Беларусь за I квартал 2020 года составил 33,5 млн долларов. Основными направлениями экспорта являются продукты автомобилестроения, станкостроения, металлообработки, ИТ-технологий", - отметил председатель правительства региона Александр Смекалин. Ульяновский завод запчастей "Автокомпонент" начал сотрудничество c Минским тракторным заводом по поставке карданных валов на тракторы "Беларус".

В Омской области, где проживают почти 60 тысяч белорусов, действуют 16 промышленных предприятий с участием белорусского капитала. Особенно активно регион закупает сельхозтехнику: комбайны, машины, трактора, доильные карусели. Омский экспериментальный завод поставляет в Беларусь посевную технику, почвообрабатывающие машины, селекционное оборудование. "Мы сотрудничаем с республикой не только в АПК, но и в нефтехимии, - сообщил "РГ" региональный замминистра экономики Денис Кушнер. - Отправляем каучук, полипропилен, шины, резину. Вместе проектируем, строим, делаем открытия. За последние три года товарооборот составил 198,5 млн долл.". Самый крупный совместный проект - завод технического углерода, запущенный два года назад в свободной экономической зоне республики. "Омск Карбон Могилев" - серьезный игрок на мировом рынке. Мощность предприятия - 200 тысяч тонн продукции в год.

Фото: Святослав Зоркий/ Комсомольская Правда
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Основное направление сотрудничества Нижегородской области с Беларусью - машиностроение, точнее, взаимные поставки автокомпонентов. Нижегородские предприятия "Автомобильный завод "ГАЗ", "Павловский автобусный завод", "Арзамасский машиностроительный завод", "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" закупают продукцию белорусских холдингов "Автокомпоненты" и "Минский моторный завод". Белорусские производители также возобновили работы по адаптации дизелей Д-245.7Е5, Д-245.9Е5 уровня Евро-5 для изготавливаемой "Группой ГАЗ" автотехники. В свою очередь десятки нижегородских заводов поставляют холдингу "Автокомпоненты" металлопрокат, сталь, литье, ленты, грунт-эмаль, гранулированный полиметилметакрилат, втулки, вкладыши, конденсаторы, шкивы, резисторы, стопорные кольца. Нижегородцы приобретают технику минского автозавода, а "МАЗ" закупает автокомпоненты на нижегородских заводах. Например, выхлопные системы компании "МобилГазСервис".

В Брянской области с участием белорусских компаний реализуются два крупных инвестпроекта. "Амкодор-Брянск" - структура белорусского машиностроительного холдинга - проводит реконструкцию завода по выпуску спецтехники (погрузчиков и снегоочистителей). Это единственное предприятие "Амкодора" в России и генеральный импортер его продукции. С 2019 по 2025 год в брянскую площадку предполагается вложить 850 млн рублей, добавив в линейку продукции более мощные погрузчики. Другой инвестпроект - создание нового производства зерноуборочных комбайнов на "Брянсксельмаше" - идет с 2014-го и в текущем году должен завершиться. Общая сумма инвестзатрат - около 412 млн рублей. Оба завода получают значительную долю комплектующих из Беларуси, от "Гомсельмаш". "Беларусь - наш ведущий экономический партнер, - подчеркнули в правительстве Брянской области. - Совместно с правительством РБ мы приступили к разработке программы развития сотрудничества на 2021-2023 годы в сферах промышленности, строительства и транспорта, АПК, образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта и туризма, социальной сферы и охраны окружающей среды, выставочно-ярмарочной и информационно-маркетинговой деятельности".

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