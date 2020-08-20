Восемь молодых зубров выпустили в Турмонский заказник в Алании

Популяция зубров в Турмонском заказнике в Северной Осетии пополнилась еще на восемь особей. Животных привезли из Окского заповедника (Рязанская область), среди них пятеро самок и трое самцов, сообщает Всемирный фонд дикой природы. Они присоединятся к еще десяти зубрам, обитающем в этом заказнике с 2018 года.

"Всем животным предстоит провести месяц в карантинном вольере, после чего их выпустят на просторы Ардон-Урухского междуречья", - сообщили в WWF Россия.

Этот проект в рамках стратегии по восстановлению зубра в России реализуют Минприроды Северной Осетии и WWF. В его рамках уже удалось сохранить Цейскую группировку зубров в республике.

"Сейчас главная задача - укрепление созданной в 2018 году группировки на базе Турмонского заказника, - говорит директор WWF России Дмитрий Горшков. - Место выбрано неслучайно. Именно здесь, согласно нашим исследованиям, находится крупнейший в республике массив малонарушенных лесов, на территории которых может потенциально обитать не менее 300 зубров".

Восстановление популяции зубров должно благотворно сказаться на всей экосистеме Кавказа, считает старший координатор проектов WWF Россия Роман Мнацеканов.

"Природный пейзаж Кавказа - заслуга рогатых гигантов, - объясняет Мнацеканов. - Зубры, блуждающие по лесам в поисках пропитания, вытаптывают молодую поросль и ломают быстрорастущие хвойные деревья. Это позволяет развиваться светолюбивым деревьям, таким как дуб, бук или вяз. В итоге предгорье образует красивый мозаичный ковер из смешанных пород деревьев".

Самый старший из зубров, которых экологи сегодня выпустили в Турмонском заказнике, родился в 2016 году. Возраст самой юной самки - 1 год и 9 месяцев.