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20.08.2020 14:06
Рубрика: Власть

Истребители Балтфлота перехватили условных нарушителей границы

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Несколько звеньев многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью.

Фото: United States Air Force/ wikimedia.com
Российские летчики перехватили самолеты США над Балтикой и Черным морем

Учебные воздушные бои прошли в рамках летно-тактического учения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы и вышли в атаку. Одновременно выполнялся маневр уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником.

Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 перехватывают не только учебные цели. Только на этой неделе дважды, 18 и 19 августа, они поднимались в воздух на перехват над Балтийским морем самолетов-разведчиков США у границ РФ. Приблизившись на безопасное расстояние к воздушным объектам, российские истребители идентифицировали их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США.

Пилоты морской авиации Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области. С начала учебного года, который на Балтфлоте стартует в декабре, они совершили около 20 вылетов для обеспечения идентификации различных воздушных судов иностранных государств в зоне ответственности, проведя в воздухе более 40 часов.

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