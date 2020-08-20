Истребители Балтфлота перехватили условных нарушителей границы

Несколько звеньев многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью.

Учебные воздушные бои прошли в рамках летно-тактического учения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы и вышли в атаку. Одновременно выполнялся маневр уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником.

Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 перехватывают не только учебные цели. Только на этой неделе дважды, 18 и 19 августа, они поднимались в воздух на перехват над Балтийским морем самолетов-разведчиков США у границ РФ. Приблизившись на безопасное расстояние к воздушным объектам, российские истребители идентифицировали их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США.

Пилоты морской авиации Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области. С начала учебного года, который на Балтфлоте стартует в декабре, они совершили около 20 вылетов для обеспечения идентификации различных воздушных судов иностранных государств в зоне ответственности, проведя в воздухе более 40 часов.