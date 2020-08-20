В России в рамках национального проекта "Образование" к началу учебного года модернизируются множество спортивных объектов сельских школ и пришкольных территорий. Корреспонденты "РГ" ознакомились с некоторыми из них.

К новому учебному году в стране приведены в порядок тысячи школьных спортзалов. Фото: РИА Новости

Для детей и взрослых

В обновленных спортзалах уроки физкультуры в скором времени пройдут в сельских школах десяти муниципалитетов Карелии, и заниматься спортом в улучшенных условиях смогут 5,4 тысячи ребят. Новшеств дождались не только крупные учебные учреждения, но и такие, как, например, школа села Михайловское Олонецкого района. У этой самой маленькая школы района благодаря нацпроекту "Образование" появилась спортивная площадка с уличными тренажерами.

На средства национального проекта в прошлом году в Михайловском уже были отремонтированы помещения школы - окна и полы, кровля, пищеблок. На эти работы было потрачено 2,4 миллиона рублей. А к началу предстоящего учебного года была модернизирована и спортивная площадка. Теперь здесь есть степпер, рукоход и еще восемь профессиональных тренажеров от известной петрозаводской фирмы.

- Просто здорово, что теперь решаются проблемы в том числе и сельских учебных учреждений, - поделилась с корреспондентом "РГ" директор школы села Михайловское Лариса Кябялева. - Я уверена, что наша новая спортивная площадка будет востребована, ведь на ней смогут заниматься не только ученики нашей школы, но и многие другие ребята, к примеру, дети из других деревень. Да и взрослые, поверьте, смогут с большим удовольствием "подкачаться" на уличных тренажерах.

На строительство этой спортплощадки республиканский бюджет выделил один миллион рублей. Ну а в целом в 2020 году на создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности и малых городах Карелии власти потратят 22,3 миллиона рублей. Большая часть этих денег поступила по национальному проекту "Образование", и обновленную спортивную инфраструктуру в итоге получат 16 школ.

Буря эмоций

Спортзал Центра образования поселка Первомайское (Выборгский район Ленинградской области) - в регионе один из 14, которые в рамках национального проекта будут отремонтированы ко Дню знаний.

- Ремонтные работы у нас уже завершены, так что обновленный зал видели и учителя, и ребята. Поверьте, была просто буря положительных эмоций! - рассказала "РГ" руководитель Центра образования Мария Карпова. - Мы очень довольны, что попали в нацпроект "Образование", благодаря которому вместо старого зала получили новый - современный, в котором не только комфортно, но и очень приятно заниматься. Получили новое оборудование: шведские стенки, канаты и прочее, а ведь наши ребята так этого ждали!

Добавим, что в отремонтированном зале смогут заниматься все дети Первомайского поселения, поскольку Центр образования объединяет и детсад, и школу (в ней есть даже кадетские классы), и учреждение дополнительного образования.

Дело теперь за хоккеем

А вот в деревне Водопойка Челябинской области новая площадка для мини-футбола, построенная для местной школы, стала достопримечательностью задолго до ее официального открытия. Детвора уже облюбовала зеленый ковер искусственного покрытия.

- Ну, что с ними сделаешь? - улыбается директор школы Наталья Кулькина. - 1 сентября откроем поле, как положено. А пока пусть резвятся, каникулы!

Детвора уже облюбовала зеленый ковер искусственного покрытия. Ну что с ними сделаешь? Пусть резвятся, каникулы!

Площадка с покрытием в виде слоеного пирога из песка, геотекстиля, резиновой крошки и искусственного газона обошлась бюджету в миллион 800 тысяч рублей. Подарок школе сделали в рамках региональной программы "Успех каждого ребенка", входящей в нацпроект "Образование". Чтобы принять в ней участие, школа подготовила собственный проект, получила заключение госэкспертизы и подала заявку в министерство образования и науки РФ.

По словам Натальи Кулькиной, три года назад нацпроект уже помог ее школе привести в порядок спортзал. После чего сельская школа стала настоящим центром притяжения. Три раза в неделю здесь играют в волейбол взрослые, готовятся к спартакиаде пенсионеры. А теперь в планах - строительство современного хоккейного корта. Свободного места на пришкольной территории предостаточно - есть куда развиваться, были бы деньги и желание!

Кстати, за последние пять лет в Челябинской области капитально отремонтировали 55 школьных спортзалов и построили 17 мини-стадионов. В этом году к 1 сентября обновления коснутся учебных учреждений еще 16 сельских территорий.

- Мы работаем над созданием комфортной образовательной среды, - отметила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. - Тогда дети будут приходить в школу с желанием - учиться, заниматься спортом, да и в целом становиться успешными.