Обломки советского истребителя нашли поисковики в болоте Ленобласти

Еще одно вещественное свидетельство боев Великой Отечественной войны обнаружили поисковики на болоте Ломоносовского района Ленинградской области. Предположительно здесь упал реактивный самолет, вероятно- истребитель МиГ-15.

Об этом поисковики сообщили в группе "Авиапоиск Двфо" в социальной сети "ВКонтакте". Представители поисковых отрядов из Приморья и Ленинградской области выехали на место предполагаемого падения, представляющего собой воронку в болотистой местности.

Предположительно обломки истребителя покоятся достаточно глубоко в болоте, начиная с 2-3 метров. "При прощупывании глины на поверхность воды начинает выдавливаться керосин", - описывают место события в группе. Керосин дает характерные радужные разводы и специфический запах.

Фрагментов самолета вокруг воронки поисковики не нашли, равно как и следов от попыток более ранних раскопок. Сделан вывод, что ранее самолет не был обнаружен. Упавший истребитель предполагается поднять, возможно, уже ближайшей зимой.