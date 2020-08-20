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20.08.2020 19:30
Рубрика: Общество

Вера под северным сиянием

Патриарх Кирилл прибыл с визитом на Соловки
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Первый - после начала пандемии - визит начал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его двухдневная поездка на Соловки включает в себя совершение Божественной литургии и разговор о реставрации уникального духовного и культурного памятника.
Патриарх Кирилл с первым - со времен начала пандемии - визитом прибыл на Соловки. Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси / ТАСС Патриарх Кирилл с первым - со времен начала пандемии - визитом прибыл на Соловки. Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси / ТАСС
Патриарх Кирилл с первым - со времен начала пандемии - визитом прибыл на Соловки. Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и Всея Руси / ТАСС

Соловки - слово, на которое вряд ли кто отзовется наивным уточнением "А что это и где?". Слишком насыщенной и значимой была их история, и что только в себя не включала - от изобретения уникальной системы островных каналов до первой стиральной машины, от создания церковных архитектурных шедевров до учреждения места заточения провинившихся церковных людей. От высот садовой культуры, позволявшей выращивать там чуть ли не арбузы с дынями, до центра православного паломничества и трудничества. И наконец, в XX веке Соловки стали местом мучений и казни. Во многих храмах Русской православной церкви сегодня лежат камни с Секирной горы Соловков, политые кровью мучеников за веру.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Хорошая ясная погода, которой Соловки встретили патриарха, дала ему возможность осмотреть Соловецкий монастырь. Вечер первого дня визита закончился всенощным бдением в Троицком соборе монастыря. Сегодня утром, в день памяти Соловецких святых - преподобных Зосимы, Савватия и Германа, патриарх отслужит Божественную литургию. Во время визита также состоится заседание попечительского совета по восстановлению обители, и у Предстоятеля Русской церкви запланирована рабочая встреча с членами совета. Среди сопровождающих патриарха лиц находится и председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

А спустя несколько дней, 23 августа, на Соловках начнутся Дни памяти жертв политических репрессий, организаторами которых выступают Соловецкий монастырь, Соловецкий музей-заповедник и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. На поселковом кладбище на месте массового захоронения заключенных будет отслужена лития.

P. S.

В пресс-службе патриарха уточнили, что визит проходит с соблюдением всех противовирусных мер. Братия монастыря регулярно сдает тесты на коронавирус.

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