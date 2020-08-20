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20.08.2020 16:10
Рубрика: Общество

Петербургские ученые передали Сирии 3D-модель древней Пальмиры

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Институт истории материальной культуры РАН Фото: Институт истории материальной культуры РАН
Фото: Институт истории материальной культуры РАН

Уникальная модель Пальмиры, над которой специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) работали с 2016 года, 20 августа передана в Департамент древностей и музеев Сирийской Арабской Республики - для того, чтобы можно было воссоздать античный город, разрушенный уже в наше время террористами.

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Об этом сообщается на сайте института. Цифровая модель легендарного города, предложенная российскими учеными, - самая точная и детальная в мире.

Идея создания модели возникла после варварского нападения на город боевиков ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ) в 2015 году. Уже в 2016-м на развалины древнего города приехали специалисты ИИМК, чтобы начать работы по оцифровке.

- Пальмира - важнейший памятник культурного наследия, и ее сохранение - в интересах всего человечества. Созданная нами модель уточнялась и дорабатывалась несколько лет, так как Пальмира неоднократно оказывалась в руках разрушителей, и работу приходилось вести в несколько этапов - с выездами в зону военных действий, - подчеркнула Наталья Соловьева, заместитель директора ИИМК РАН.

Модель, для создания которой потребовалось более 55 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения, состоит из 700 миллионов точек и позволяет детально изучить план города, приближая снимки с детализацией до 3 сантиметров. Важно, что в модели содержится весь архитектурно-ландшафтный комплекс разрушенного города, внесенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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