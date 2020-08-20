Петербургский рок-фестиваль "Окна открой!" отметит 20-летие в онлайне

В этом формате есть и плюсы: интернет-пространство позволяет расширить территориальные рамки, поэтому впервые в фестивале смогут принять участие коллективы из любой точки земного шара.
- Мы понимаем, что это не может в полной мере заменить нашу "живую" встречу с вами, но давайте ценить то, что сегодня представляется возможным. Мы обещаем вам такой же настоящий рок-н-ролльный драйв, мощность звука и света, яркие инсталляции, исторические кадры и праздничную атмосферу, - сообщают организаторы.
13 сентября с 12:00 до 00:00 в режиме нон-стоп - прямая трансляция со сцены питерского клуба А2, прямые включения с площадок по всей России, лучшее за 20- летнюю историю фестиваля.
Можно будет увидеть, услышать более 30 групп. А также интервью из студии с легендами рока, с людьми, стоявшими у истоков Ленинградского рок-клуба, с участниками фестивалей и фанатами. И уникальное закулисье, и самые громкие моменты "Окон" за 20 лет.
В прямой трансляции примут участие группы: Игорь Растеряев, Stigmatа, Разные Люди, Операция Пластилин, Ангел Небес, Электропартиzаны, Площадь Восстания, Скворцы Степанова, Нервы, Копенgаgен и многие другие. Состав участников будет дополняться.
Трансляция пройдет на YouTube, В Контакте и на телеканале ТЕЛЕДОМ.