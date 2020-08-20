Петербургский рок-фестиваль "Окна открой!" отметит 20-летие в онлайне

Новости

В Пакистане из-за сильных ливней погибло 17 человек 15:22
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ 15:22
Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС 15:21
Вывод производства из КНР компаниям США и ЕС обойдется в трлн долларов 15:16
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления 15:01
Хоккеисты "Трактора" сдали положительный тест на СОVID-19 15:00
Фото: На Кубани военные инженеры построили железнодорожный мост 14:50
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 14:43
Детский омбудсмен назвала регионы-лидеры по качеству образования 14:36
На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо 14:36
В Москве открыли четыре мемориальные доски легендарным атомщикам 14:30
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные 14:28
В Беларуси возбудили уголовное дело по статье "Захват власти" 14:26
Netflix продлил сериал "Монахиня-воин" на второй сезон 14:24
Австрийский ресторатор спровоцировал международный скандал с Хорватией 14:17
Нормы рабочего дня педагогов учтут при обновлении системы оплаты труда 14:14
Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси 13:51
Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира по скалолазанию 13:51
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел 13:26
В Беларуси открыт очередной охотничий сезон 13:08
Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников 12:56
"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа 12:43
Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 14:31
Рубрика: Культура

Петербургский рок-фестиваль "Окна открой!" отметит 20-летие в онлайне

Текст: Светлана Мазурова
Ежегодный международный петербургский рок-фестиваль "Окна открой!" отметит в сентябре 20-летие. В этом году музыкальный марафон будут проводить в масштабном онлайн-формате.
Фото: Пресс-служба фестиваля "Окна открой" Фото: Пресс-служба фестиваля "Окна открой"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Окна открой"

В этом формате есть и плюсы: интернет-пространство позволяет расширить территориальные рамки, поэтому впервые в фестивале смогут принять участие коллективы из любой точки земного шара.
В Петербурге представили новую книгу, посвященную Цою

- Мы понимаем, что это не может в полной мере заменить нашу "живую" встречу с вами, но давайте ценить то, что сегодня представляется возможным. Мы обещаем вам такой же настоящий рок-н-ролльный драйв, мощность звука и света, яркие инсталляции, исторические кадры и праздничную атмосферу, - сообщают организаторы.

13 сентября с 12:00 до 00:00 в режиме нон-стоп - прямая трансляция со сцены питерского клуба А2, прямые включения с площадок по всей России, лучшее за 20- летнюю историю фестиваля.

Можно будет увидеть, услышать более 30 групп. А также интервью из студии с легендами рока, с людьми, стоявшими у истоков Ленинградского рок-клуба, с участниками фестивалей и фанатами. И уникальное закулисье, и самые громкие моменты "Окон" за 20 лет.

В прямой трансляции примут участие группы: Игорь Растеряев, Stigmatа, Разные Люди, Операция Пластилин, Ангел Небес, Электропартиzаны, Площадь Восстания, Скворцы Степанова, Нервы, Копенgаgен и многие другие. Состав участников будет дополняться.

Трансляция пройдет на YouTube, В Контакте и на телеканале ТЕЛЕДОМ.

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Как правильно смотреть, понимать и снимать сериалы
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли