Петербургский рок-фестиваль "Окна открой!" отметит 20-летие в онлайне

Ежегодный международный петербургский рок-фестиваль "Окна открой!" отметит в сентябре 20-летие. В этом году музыкальный марафон будут проводить в масштабном онлайн-формате.

В этом формате есть и плюсы: интернет-пространство позволяет расширить территориальные рамки, поэтому впервые в фестивале смогут принять участие коллективы из любой точки земного шара.

- Мы понимаем, что это не может в полной мере заменить нашу "живую" встречу с вами, но давайте ценить то, что сегодня представляется возможным. Мы обещаем вам такой же настоящий рок-н-ролльный драйв, мощность звука и света, яркие инсталляции, исторические кадры и праздничную атмосферу, - сообщают организаторы.

13 сентября с 12:00 до 00:00 в режиме нон-стоп - прямая трансляция со сцены питерского клуба А2, прямые включения с площадок по всей России, лучшее за 20- летнюю историю фестиваля.

Можно будет увидеть, услышать более 30 групп. А также интервью из студии с легендами рока, с людьми, стоявшими у истоков Ленинградского рок-клуба, с участниками фестивалей и фанатами. И уникальное закулисье, и самые громкие моменты "Окон" за 20 лет.

В прямой трансляции примут участие группы: Игорь Растеряев, Stigmatа, Разные Люди, Операция Пластилин, Ангел Небес, Электропартиzаны, Площадь Восстания, Скворцы Степанова, Нервы, Копенgаgен и многие другие. Состав участников будет дополняться.

Трансляция пройдет на YouTube, В Контакте и на телеканале ТЕЛЕДОМ.