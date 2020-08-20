На дне Баренцева моря появился «заповедник»

В Баренцевом море выделены три особых района, которых рыбаки будут избегать во время морского промысла. Об этом сообщил координатор проектов программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Голенкевич. В этих районах расположены ценные участки - губок, кораллов и морских перьев. Они станут зонами репродукции для всего Баренцева моря.

Площадь всех трех районов составляет 14 тысяч квадратных миль. Рыбаки будут добровольно обходить их во время промысла. Данное обязательство они взяли на себя, подписав соглашение по сохранению донных уязвимых биотопов.

- Морское дно - это целый мир. Всего насчитывается более 5 тысяч видов донных беспозвоночных, обитающих на дне Баренцева моря, - подчеркнул Алексей Голенкевич. - Они образуют плотные скопления. Прохождение донного трала, с помощью которого рыбаки ведут промысел, наносит большой вред этим скоплениям. След, оставляемый донным тралом, не зарастает десятилетиями. По этой причине экологи вместе с рыбаками и учеными задумались о том, чтобы сохранить для будущих поколений донную экосистему, без которой невозможен устойчивый промысел.

Данная работа велась с 2013 года. Ее итогом стало соглашение, подписанное несколькими крупными рыбопромышленными предприятиями.

- Данное соглашение не запрещает промысел в этих районах, но оно направлено на то, чтобы обеспечить сбор надежных научных данных, и вводит четкие пределы для ограничения воздействия на уязвимые организмы, - отметил Камиль Дерикс, представитель Морского попечительского совета (MSC).