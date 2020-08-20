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20.08.2020 18:13
Рубрика: Общество

На дне Баренцева моря появился «заповедник»

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Баренцевом море выделены три особых района, которых рыбаки будут избегать во время морского промысла. Об этом сообщил координатор проектов программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Голенкевич. В этих районах расположены ценные участки - губок, кораллов и морских перьев. Они станут зонами репродукции для всего Баренцева моря.

Фото: iStock
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Площадь всех трех районов составляет 14 тысяч квадратных миль. Рыбаки будут добровольно обходить их во время промысла. Данное обязательство они взяли на себя, подписав соглашение по сохранению донных уязвимых биотопов.

- Морское дно - это целый мир. Всего насчитывается более 5 тысяч видов донных беспозвоночных, обитающих на дне Баренцева моря, - подчеркнул Алексей Голенкевич. - Они образуют плотные скопления. Прохождение донного трала, с помощью которого рыбаки ведут промысел, наносит большой вред этим скоплениям. След, оставляемый донным тралом, не зарастает десятилетиями. По этой причине экологи вместе с рыбаками и учеными задумались о том, чтобы сохранить для будущих поколений донную экосистему, без которой невозможен устойчивый промысел.

Данная работа велась с 2013 года. Ее итогом стало соглашение, подписанное несколькими крупными рыбопромышленными предприятиями.

- Данное соглашение не запрещает промысел в этих районах, но оно направлено на то, чтобы обеспечить сбор надежных научных данных, и вводит четкие пределы для ограничения воздействия на уязвимые организмы, - отметил Камиль Дерикс, представитель Морского попечительского совета (MSC).

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

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