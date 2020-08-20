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20.08.2020 19:40
Рубрика: Общество

Реанимация на колесах

Новые машины пополнили автопарки райбольниц
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологода)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
В восемь районных больниц Вологодской области, а также в областную больницу поступило 12 реанимобилей класса С - восемь машин марки FORD и четыре ГАЗ. Как говорят сами медики, машин такого уровня в учреждениях не было за всю их историю.
Современные реанимобили - это практически палата на колесах, где окажут любую медпомощь. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Современные реанимобили - это практически палата на колесах, где окажут любую медпомощь. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Современные реанимобили - это практически палата на колесах, где окажут любую медпомощь. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Автомобили приобрели за федеральные средства. Их главное предназначение - перевозка пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и оперативная госпитализация в тяжелых состояниях, в том числе с отравлениями и после ДТП. Это практически палата на колесах, где окажут любую медицинскую помощь вдали от больших клиник.

Фото: пресс-служба Группы ГАЗ
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- Здесь есть все необходимое современное оборудование. Машины удобны для транспортировки тяжелых больных на дальние расстояния, - говорит главный врач Сокольской центральной районной больницы Григорий Романенко.

Еще 27 санитарных автомобилей марки ГАЗ отправились в 13 муниципалитетов и город Череповец. Их купили уже за деньги региональной казны. А к концу нынешнего года за счет средств федерального бюджета в регион поставят еще 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса В. Вложится и областной бюджет - приобретет две такие же машины скорой медицинской помощи для Верховажской центральной райбольницы.

За последние десять лет в регионе смертность сократилась до 14,1 случаев на одну тысячу человек - снижение на 2,1 процента.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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