В восемь районных больниц Вологодской области, а также в областную больницу поступило 12 реанимобилей класса С - восемь машин марки FORD и четыре ГАЗ. Как говорят сами медики, машин такого уровня в учреждениях не было за всю их историю.

Автомобили приобрели за федеральные средства. Их главное предназначение - перевозка пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и оперативная госпитализация в тяжелых состояниях, в том числе с отравлениями и после ДТП. Это практически палата на колесах, где окажут любую медицинскую помощь вдали от больших клиник.

- Здесь есть все необходимое современное оборудование. Машины удобны для транспортировки тяжелых больных на дальние расстояния, - говорит главный врач Сокольской центральной районной больницы Григорий Романенко.

Еще 27 санитарных автомобилей марки ГАЗ отправились в 13 муниципалитетов и город Череповец. Их купили уже за деньги региональной казны. А к концу нынешнего года за счет средств федерального бюджета в регион поставят еще 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса В. Вложится и областной бюджет - приобретет две такие же машины скорой медицинской помощи для Верховажской центральной райбольницы.

За последние десять лет в регионе смертность сократилась до 14,1 случаев на одну тысячу человек - снижение на 2,1 процента.