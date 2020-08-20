В Калининграде чиновника будут судить за гибель школьницы

Сотруднику Гурьевской администрации в Калининградской области предъявлено обвинение в халатности, в результате которой 12-летняя школьница погибла под упавшим деревом.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. Трагедия произошла 12 марта текущего года. На тротуар, проходящий вдоль проезжей части Калининградского шоссе в городе Гурьевске, от сильного порыва ветра упало дерево, придавив 12-летнюю школьницу. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

По версии следствия, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского городского округа, в чьи обязанности входила организация выполнения работ в сфере благоустройства, не обеспечил своевременное выявление и вырубку зеленых насаждений, представляющих угрозу для граждан. Это привело к произошедшей трагедии.

50-летнему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Лесопатологическая экспертиза установила, что упавшее дерево находилось в аварийно-опасном состоянии и подлежало вырубке.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, выплатил родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Он ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

Это ходатайство удовлетворено следователем СК, с учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, в полном объеме признал вину и загладил причиненный вред. Потерпевшая сторона также не возражает против принятого решения.

Дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа. Следствие для исключения подобных трагедий направило представление в адрес главы администрации Гурьевского городского округа.