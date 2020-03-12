Под Калининградом школьницу убило упавшим из-за урагана деревом

12-летнюю девочку насмерть придавило деревом, упавшим на тротуар в городе Гурьевске Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Сообщение о трагедии, произошедшей днем 12 марта, поступило в полицию, сразу же начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что дерево от порыва ветра рухнуло на тротуар, проходящий вдоль проезжей части Калининградского шоссе в Гурьевске, и придавило проходившую там 12-летнюю школьницу. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственная группа регионального управления СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее региональное ГУ МЧС распространило сообщение о штормовом предупреждении в регионе на вторую половину дня 12 марта и ночь на 13-е. Ураганный западный ветер уже задувает в области, его сила, по прогнозам, достигнет 25-30 метров в секунду, на побережье - 35. Занятия в школах во второй половине дня были отменены.