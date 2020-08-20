Новости

Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси 13:51
Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира у скалолазов 13:51
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Отставка главы МИД Польши принята премьер-министром страны 13:26
В Беларуси открыт очередной охотничий сезон 13:08
Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников 12:56
"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа 12:43
Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции 12:31
В Санкт-Петербурге сектантов арестовали за мошенничество 12:26
Вышел тизер российской сказки "Конек-горбунок" 12:21
В Германии приступили к расследованию дела террориста с берлинского автобана 12:11
Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году 12:04
В Москве поездка на такси обошлась пассажиру в 15 тыс. рублей 12:01
Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро 11:55
Ракова: Более 400 пар поженятся в красивую дату 20 августа в Москве 11:39
Совфед отправил в Перу груз тест-систем на Covid-19 10:53
Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году 10:26
В Магадане объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом 10:22
Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника 10:13
Воздух в Москве прогреется до +22 в четверг 10:09
АвтоВАЗ попросил придумать имя новой Lada 10:00
Видео: В Югре задержали адептов секты "Свидетели Иеговы" 09:59
Начались экспортные поставки автомата АК-12 09:51
Яхта "Сибирь", завершающая кругосветку, села на мель в Обской губе 09:51
В Москве откроется выставка о подвигах советских военнопленных 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 12:26
Рубрика: Происшествия

В Санкт-Петербурге сектантов арестовали за мошенничество

Текст: Наталья Козлова

Суд Северной столицы отправил в изолятор члена религиозной секты "Орден пути". Секта существует почти 15 лет, и все эти годы к ней были вопросы правоохранителей.

Фото: iStock
Как избавиться от мошеннических звонков

Арестованная Татьяна Баранова работала в организации вместе с ее лидером Гайвой Тихомировой. Дамы убедили одного из членов секты, что ему просто необходимо установить "защитный купол" за 20 тысяч евро, иначе он умрет. Другому члену организации "защитный купол" обошелся еще дороже - в 34 тысячи евро.

Вот за эти "купола" Барановой и было предъявлено обвинение по статье "мошенничество". По решению суда дама остался в изоляторе до 24 сентября.

По версии следствия, секта появилась в 2006 году. Ее придумала Тихомирова, назвала "Орден пути". Там шли платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать далеко не каждый, а только только человек с высшим образованием и обязательно купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро. А для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тысяч евро. Клиентами секты, по данным полиции, являлись не менее 30 человек.

Против лидера секты гражданки Тихомировой возбуждено уже как минимум восемь уголовных дел. И она так же по решению суда находится в следственном изоляторе. Членами организации стали ее семья и знакомые. Близкие носят гордое звание магистров этой эзотерической организации.

В тот же день, как в Санкт Петербурге арестовали члена секты за обман людей, в Москве в полицию пришла гражданка с аналогичной жалобой. Женщина пожаловалась на мошенничество гадалки. Москвичка рассказала, что больше трех лет она ходила к потомственной гадалке, которая за деньги проводила обряды и привороты. В общей сложности "магия" обошлась женщине в сумму больше 700 тысяч рублей. Но привороты результатов не дали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Будет ли возбуждено уголовное дело пока не ясно - деньги дама носила сама и добровольно оплачивала привороты.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва

Главное сегодня

ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса
Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19
Отсутствие запрета продавать микродоли жилья играет на руку мошенникам
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем