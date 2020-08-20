В Санкт-Петербурге сектантов арестовали за мошенничество

Суд Северной столицы отправил в изолятор члена религиозной секты "Орден пути". Секта существует почти 15 лет, и все эти годы к ней были вопросы правоохранителей.

Арестованная Татьяна Баранова работала в организации вместе с ее лидером Гайвой Тихомировой. Дамы убедили одного из членов секты, что ему просто необходимо установить "защитный купол" за 20 тысяч евро, иначе он умрет. Другому члену организации "защитный купол" обошелся еще дороже - в 34 тысячи евро.

Вот за эти "купола" Барановой и было предъявлено обвинение по статье "мошенничество". По решению суда дама остался в изоляторе до 24 сентября.

По версии следствия, секта появилась в 2006 году. Ее придумала Тихомирова, назвала "Орден пути". Там шли платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать далеко не каждый, а только только человек с высшим образованием и обязательно купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро. А для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тысяч евро. Клиентами секты, по данным полиции, являлись не менее 30 человек.

Против лидера секты гражданки Тихомировой возбуждено уже как минимум восемь уголовных дел. И она так же по решению суда находится в следственном изоляторе. Членами организации стали ее семья и знакомые. Близкие носят гордое звание магистров этой эзотерической организации.

В тот же день, как в Санкт Петербурге арестовали члена секты за обман людей, в Москве в полицию пришла гражданка с аналогичной жалобой. Женщина пожаловалась на мошенничество гадалки. Москвичка рассказала, что больше трех лет она ходила к потомственной гадалке, которая за деньги проводила обряды и привороты. В общей сложности "магия" обошлась женщине в сумму больше 700 тысяч рублей. Но привороты результатов не дали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Будет ли возбуждено уголовное дело пока не ясно - деньги дама носила сама и добровольно оплачивала привороты.