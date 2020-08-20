Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план "возвращения Крыма"

Регулярно повторяемое украинскими политиками словосочетание "возвращение Крыма" представляет собой синоним известного народного выражения "мартышкин труд". А сам президент Украины Владимир Зеленский стал плагиатором этого навязчивого лозунга по отношению к своему предшественнику Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию, если будет процветать граничащая с полуостровом Херсонская область.

- Ничего на Украине процветать не будет, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии и не осудят государственный переворот 2014 года, - уверен Аксенов.

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.

Кроме того, Аксенов раскритиковал "талантливого артиста" Зеленского за плагиат риторики и поведения его предшественника на посту главы украинского государства Петра Порошенко.