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20.08.2020 21:46
Рубрика: Власть

Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план "возвращения Крыма"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Регулярно повторяемое украинскими политиками словосочетание "возвращение Крыма" представляет собой синоним известного народного выражения "мартышкин труд". А сам президент Украины Владимир Зеленский стал плагиатором этого навязчивого лозунга по отношению к своему предшественнику Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию, если будет процветать граничащая с полуостровом Херсонская область.

Фото: iStock
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- Ничего на Украине процветать не будет, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии и не осудят государственный переворот 2014 года, - уверен Аксенов.

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.

Кроме того, Аксенов раскритиковал "талантливого артиста" Зеленского за плагиат риторики и поведения его предшественника на посту главы украинского государства Петра Порошенко.

В регионах Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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