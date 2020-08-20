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20.08.2020 14:50
Рубрика: Власть

Фото: На Кубани военные инженеры построили железнодорожный мост

Текст, фото: Владимир Аносов (Краснодарский край)

В Южном военном округе прошли специальные учения материально-технического обеспечения "Кавказ-2020". По легенде условный противник одновременно нанес удары и разбомбил мосты через реки Волгу, Лабу и в районе поселка Трусово в Астраханской области.

Было принято решение возвести временные железнодорожные переезды, а через реку Волгу установить разводной мост. На Кубани командование 39-й отдельной железнодорожной бригады подняло по тревоге свои инженерные и мостостроительные части из Керчи, Сочи, Кропоткина и Курганинска и передислоцировала их в район аула Кошехабль.

Фото: Пресс-служба ОДКБ
В Астраханской области завершились спецучения ОДКБ

Подразделения инженерных войск в кратчайшие сроки установили железнодорожный мост через реку Лаба - возвели земляное полотно, провели укладку рельсо-шпальной решетки, выправку и балластировку железнодорожных путей и подходов к месту.

Тем временем, авиация условного противника смогла преодолеть противовоздушную оборону и нанесла ракетный удар по объекту, частично разрушив один пролет, из-за чего движение армейских составов оказалось прервано.

Перед началом восстановления моста саперы провели разведку, разминировали местность и уничтожили мину в устье реки. После восстановления по мосту прошел специальный бронированный поезд, отразивший атаку диверсионной группы условного противника. За ним проследовал основной состав с военной техникой под прикрытием армейской авиации и дымовых завес.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, проход военных составов через мосты в регионах состоялись в одно время. Руководил учениями заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Кстати

В 2017 году 39-й отдельной железнодорожной бригаде впервые в России было вручен Орден Жукова за мирный труд. Она построила на территории РФ обходной железнодорожный путь вдоль границы с Украиной.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото

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