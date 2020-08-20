В Адыгее будет реализовано несколько крупных проектов в газоснабжении

Реализация программы развития газоснабжения и газификации Адыгеи, мероприятия в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года, а также укрепление платежной дисциплины - эти и другие вопросы были обсуждены на совещании главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

В совещании приняли участие представители ООО "Газпром межрегионгаз" и члены Кабинета министров РА. Мурат Кумпилов подчеркнул, что газовой отрасли в республике уделяется серьезное внимание, и в рамках инвестиционной политики перед ней стоят серьезные задачи по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры, в том числе и газовой.

"За последние 15 лет ПАО "Газпром" в Адыгее построено 16 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 180 километров. В их строительство компания инвестировала более 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому уровень газификации природным газом в регионе вырос до 87,6 процента", - сказал Мурат Кумпилов.

Вместе с тем глава республики отметил, что помимо реализации национальных проектов перед Адыгеей стоит задача обеспечения опережающего развития. Этой цели служит и утвержденная правительством РФ индивидуальная программа социально-экономического развития РА на 2020-2024 годы. В ее рамках предусмотрены первоочередные мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений. Особенно это важно для Тахтамукайского района, где планируется строительство индустриального парка "Яблоновский" и реализация ряда других крупных проектов.

В свою очередь, Виталий Маркелов отметил эффективное сотрудничество структурных подразделений ПАО "Газпром" с органами власти республики и подчеркнул важность продолжения тесного взаимодействия.

"Для реализации масштабных проектов в газовой отрасли Адыгеи мы видим необходимость создания совместной рабочей группы. Ее основная задача будет заключаться в детальной проработке каждого объекта газификации, предусмотренного в рамках новой программы "Газпрома" по развитию газоснабжения и индивидуальной программы социально-экономического развития региона", - сказал Виталий Маркелов.

В ходе совещания были обсуждены промежуточные итоги реализации программы ПАО "Газпром" по развитию газификации с 2016 по 2020 годы. За это время в Адыгее построено четыре межпоселковых газопровода, до конца года завершат еще пять. По трем газовым объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Два объекта газоснабжения построили в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма", что позволило подвести газ к шести населенным пунктам в горной части Майкопского района.

Отдельно участники встречи обсудили аспекты индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи в части строительства важнейших для республики газовых объектов. Среди них: ГРС "Новый Сад" и газораспределительная ветка "а. Тахтамукай - п. Яблоновский", строительство которой руководство республики предложило завершить не позднее 2021 года, перспективное газоснабжение Яблоновской промышленной зоны, реконструкция газораспределительных станций "Хаштук", "Прикубанский", "Псекупс" и АГРС "Краснооктябрьский".

В завершение совещания рассмотрены вопросы укрепления платежной дисциплины, а также обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Был отмечен высокий уровень оплаты за поставленный газ со стороны республиканских и муниципальных бюджетополучателей, приведены позитивные примеры модернизации систем отопления в многоквартирных домах Хатукайского сельского поселения.