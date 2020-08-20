В Адыгее будет реализовано несколько крупных проектов в газоснабжении

Новости

В Пакистане из-за сильных ливней погибло 17 человек 15:22
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ 15:22
Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС 15:21
Вывод производства из КНР компаниям США и ЕС обойдется в трлн долларов 15:16
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления 15:01
Хоккеисты "Трактора" сдали положительный тест на СОVID-19 15:00
Фото: На Кубани военные инженеры построили железнодорожный мост 14:50
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 14:43
Детский омбудсмен назвала регионы-лидеры по качеству образования 14:36
На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо 14:36
В Москве открыли четыре мемориальные доски легендарным атомщикам 14:30
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные 14:28
В Беларуси возбудили уголовное дело по статье "Захват власти" 14:26
Netflix продлил сериал "Монахиня-воин" на второй сезон 14:24
Австрийский ресторатор спровоцировал международный скандал с Хорватией 14:17
Нормы рабочего дня педагогов учтут при обновлении системы оплаты труда 14:14
Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси 13:51
Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира по скалолазанию 13:51
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел 13:26
В Беларуси открыт очередной охотничий сезон 13:08
Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников 12:56
"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа 12:43
Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 14:15
Рубрика: Власть

В Адыгее будет реализовано несколько крупных проектов в газоснабжении

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Реализация программы развития газоснабжения и газификации Адыгеи, мероприятия в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года, а также укрепление платежной дисциплины - эти и другие вопросы были обсуждены на совещании главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В совещании приняли участие представители ООО "Газпром межрегионгаз" и члены Кабинета министров РА. Мурат Кумпилов подчеркнул, что газовой отрасли в республике уделяется серьезное внимание, и в рамках инвестиционной политики перед ней стоят серьезные задачи по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры, в том числе и газовой.

"За последние 15 лет ПАО "Газпром" в Адыгее построено 16 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 180 километров. В их строительство компания инвестировала более 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому уровень газификации природным газом в регионе вырос до 87,6 процента", - сказал Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее сэкономили при заключении госконтрактов 500 млн рублей

Вместе с тем глава республики отметил, что помимо реализации национальных проектов перед Адыгеей стоит задача обеспечения опережающего развития. Этой цели служит и утвержденная правительством РФ индивидуальная программа социально-экономического развития РА на 2020-2024 годы. В ее рамках предусмотрены первоочередные мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений. Особенно это важно для Тахтамукайского района, где планируется строительство индустриального парка "Яблоновский" и реализация ряда других крупных проектов.

В свою очередь, Виталий Маркелов отметил эффективное сотрудничество структурных подразделений ПАО "Газпром" с органами власти республики и подчеркнул важность продолжения тесного взаимодействия.

"Для реализации масштабных проектов в газовой отрасли Адыгеи мы видим необходимость создания совместной рабочей группы. Ее основная задача будет заключаться в детальной проработке каждого объекта газификации, предусмотренного в рамках новой программы "Газпрома" по развитию газоснабжения и индивидуальной программы социально-экономического развития региона", - сказал Виталий Маркелов.

В ходе совещания были обсуждены промежуточные итоги реализации программы ПАО "Газпром" по развитию газификации с 2016 по 2020 годы. За это время в Адыгее построено четыре межпоселковых газопровода, до конца года завершат еще пять. По трем газовым объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Два объекта газоснабжения построили в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма", что позволило подвести газ к шести населенным пунктам в горной части Майкопского района.

Отдельно участники встречи обсудили аспекты индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи в части строительства важнейших для республики газовых объектов. Среди них: ГРС "Новый Сад" и газораспределительная ветка "а. Тахтамукай - п. Яблоновский", строительство которой руководство республики предложило завершить не позднее 2021 года, перспективное газоснабжение Яблоновской промышленной зоны, реконструкция газораспределительных станций "Хаштук", "Прикубанский", "Псекупс" и АГРС "Краснооктябрьский".

В завершение совещания рассмотрены вопросы укрепления платежной дисциплины, а также обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Был отмечен высокий уровень оплаты за поставленный газ со стороны республиканских и муниципальных бюджетополучателей, приведены позитивные примеры модернизации систем отопления в многоквартирных домах Хатукайского сельского поселения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг