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20.08.2020 17:58
Рубрика: Общество

В Анапе предприниматель незаконно держал персидского леопарда

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае мужчина подозревается в совершении экологического преступления.

Фото: пресс-служба Минприроды
Двух "краснокнижных" леопардов выпустили в дикую природу на Кавказе

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю в отношении 29-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 258.1 УК РФ (незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией)", - говорится в сообщении краевого СУ СКР.

По версии следствия, подозреваемый незаконно приобрел, перевозил и содержал персидского леопарда. Более того, фигурант публично демонстрировал животное, занесенное в Красную книгу РФ и охраняемое международными договорами страны, в передвижном зоопарке.

Нарушение законодательства выявила природоохранная прокуратура, материалы переданы в следственные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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