В Анапе предприниматель незаконно держал персидского леопарда

В Краснодарском крае мужчина подозревается в совершении экологического преступления.

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю в отношении 29-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 258.1 УК РФ (незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией)", - говорится в сообщении краевого СУ СКР.

По версии следствия, подозреваемый незаконно приобрел, перевозил и содержал персидского леопарда. Более того, фигурант публично демонстрировал животное, занесенное в Красную книгу РФ и охраняемое международными договорами страны, в передвижном зоопарке.

Нарушение законодательства выявила природоохранная прокуратура, материалы переданы в следственные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.