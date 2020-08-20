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20.08.2020 20:09
Рубрика: Общество

В городе Волжском выполнили первую трансплантацию почки

Текст: Ирина Невинная

Первая операция по пересадке почки выполнена в филиале НМИЦ трансплантологии имени академика В. И. Шумакова в городе Волжский Волгоградской области. Трансплантацию выполнили 19-летнему пациенту, давно находящемуся на диализе, - сообщили сегодня в Минздраве России.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Ранее юноше уже делали пересадку почки, но операция закончилась неудачно, возникли тяжелые осложнения. Трансплантационная помощь нужна была немедленно, так как состояние больного было опасным для жизни. Донором почки стала мать юноши, ее оперировали лапароскопически, то есть без разрезов. Трансплантация прошла успешно, пересаженная почка функционирует нормально, и в данный момент состояние реципиента и донора врачи оценивают как стабильное.

"Филиал нашего Центра в Волжском принимает жителей Волгоградской области и пациентов из других регионов России. Прежде всего это удобно пациентам из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Сейчас здесь есть все для оказания высокотехнологичной медицинской помощи: в первую очередь квалифицированные кадры и современное медицинское оборудование. Мы, как ведущее учреждение, всегда оперируем самых сложных больных, разбираемся в самых сложных ситуациях, как сегодня", - прокомментировал директор НМИЦ имени Шумакова Сергей Готье.

Новую клинику в Волжском ввели в строй всего два месяца назад. В рамках национального проекта "Здравоохранения" предусмотрено развитие оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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