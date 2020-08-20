В Крыму арестовали предполагаемого боевика украинского нацбатальона

Киевский районный суд Симферополя поместил под арест до 17 октября крымчанина, предполагаемого боевика украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон им. Н. Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, в марте 2016 года мужчина выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана", действующее против интересов Российской Федерации. В составе "батальона", будучи вооружен огнестрельным автоматическим оружием, он занимался хозяйственными делами и охранял объекты формирования.

Впоследствии мужчина вернулся в Крым, где, поддерживая контакты с членами незаконного вооруженного формирования, продолжил преступную деятельность. С марта 2016 года до задержания сотрудниками ФСБ 19 августа этого года боевик не уведомил правоохранителей о своем выходе из "батальона".