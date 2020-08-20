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20.08.2020 19:23
Рубрика: В мире

В Крыму арестовали предполагаемого боевика украинского нацбатальона

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя поместил под арест до 17 октября крымчанина, предполагаемого боевика украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон им. Н. Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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По данным следствия, в марте 2016 года мужчина выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана", действующее против интересов Российской Федерации. В составе "батальона", будучи вооружен огнестрельным автоматическим оружием, он занимался хозяйственными делами и охранял объекты формирования.

Впоследствии мужчина вернулся в Крым, где, поддерживая контакты с членами незаконного вооруженного формирования, продолжил преступную деятельность. С марта 2016 года до задержания сотрудниками ФСБ 19 августа этого года боевик не уведомил правоохранителей о своем выходе из "батальона".

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