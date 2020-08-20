В Крыму оценили новый план Зеленского по "возвращению" полуострова

Очередной план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" крымского полуострова являет собой утопию. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область, заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина", которая это возвращение значительно ускорит.

По мнению крымского депутата, крымчан мало волнуют какие-либо преобразования украинских властей в Херсонской области, которой "никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом".

- Как бы не вышло наоборот: Херсонщина, видя, как живут крымчане, будет тяготеть к Крыму, - предупредил Гемпель.

Он напомнил, что жители полуострова вернулись на историческую родину не из-за материальных благ и выгод, а по своим убеждениям, поскольку всегда ментально были частью России. А процесс возвращения Крыма в Россию лишь ускорили "беспредел, безвластие и ложь украинских политиков".

- Мы родиной в отличие от украинских властей не торгуем и за сало не продаемся, - заключил парламентарий.