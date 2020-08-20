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20.08.2020 16:17

В Волгоградской области откроются новые перерабатывающие заводы

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
На сельскохозяйственной ярмарке в Среднеахтубинском районе Волгоградской области свои достижения представили более 40 агропредприятий нескольких регионов. В последние годы в области в реальное производство активно внедряют районированные сорта томатов, перца и других сельхозкультур. Ученые стараются сделать волгоградские сорта более транспортабельными, отвечающими потребностям торговых сетей. При этом есть понимание необходимости развивать и культуры, востребованные перерабатывающей промышленностью.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Проекты по переработке, которые мы реализовали, уже в значительной части обеспечивают хорошие экономические показатели нашим сельхозтоваропроизводителям. Сейчас в регионе идет работа еще по двум мощным проектам - это сушка и шоковая заморозка овощей. Мы будем продолжать развивать это направление, увеличивать объем производства, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Мы вышли на устойчивый миллион тонн овощей в год, из которых уже 82 процента производится в коллективных хозяйствах, а начинали с порядка 50 процентов. Сегодня овощеводство Волгоградской области развивается, качество продукции высокое, что позволяет нам привлекать в регион партнеров для развития перерабатывающей отрасли.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Как сообщает пресс-служба администрации региона, компания "Волгоградтрубопласт" в сентябре планирует запустить в Дзержинском районе Волгограда завод по шоковой заморозке овощей, который будет работать на местной продукции. Стоимость проекта 550 миллионов рублей, его проектная мощность - две тонны замороженных овощей в час при суточном режиме работы. Идет набор персонала - на предприятии создано сто рабочих мест. Компания уже наладила сотрудничество с фермерами по выращиванию цветной капусты.

Еще один крупный импортозамещающий проект, две очереди которого оцениваются в 800 миллионов рублей, реализует компания "Промпоставка-М". В Городищенском районе на новом заводе, который планируют возвести до конца года, в сутки будут перерабатывать до 90 тонн сырых овощей, поставляя сушеные лук и морковь для производства сублимированных продуктов. Сейчас эти ингредиенты в основном закупают за границей. Кроме того, в регионе продолжают свое развитие такие перерабатывающие компании, как "Сады Придонья", "Кухмастер", "Дядя Ваня-Девелей".

Рост производства в волгоградском овощеводстве с 2014 года составил 24 процента. При этом в коллективном секторе объемы выросли в 1,6 раза - сегодня Волгоградская область в этом сегменте занимает первое место в России. По итогам 2019 года 83 процента валового сбора (840 тысяч тонн) обеспечили предприятия и сельхозорганизации различных форм собственности. Сегодня в отрасли действуют 50 крупных производителей и 900 КФХ.

Благодаря применению местных семян и современных технологий за последние годы урожайность овощей выросла в полтора раза. Так, в 2019 году она составила 366 центнеров с гектара (2009 год - 242, 2014 год - 300). Три года подряд валовой урожай овощей превышает миллион тонн. Эта масса позволяет в три раза перекрыть собственные потребности области и поставлять продукцию за ее пределы. Волгоградские овощи востребованы в 60 субъектах РФ.

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