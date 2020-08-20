В рамках соглашения о сотрудничестве между ГК "Росатом" и правительством Свердловской области в 2020 году "атомные" города региона получили 450 миллионов рублей. Деньги распределены поровну между Заречным, Новоуральском и Лесным. Дополнительные средства муниципалитеты направят на развитие инфраструктуры.

Напомним: первое соглашение заключено в 2011 году. Документ нацелен на развитие атомной промышленности в Свердловской области. При этом дополнительные доходы, поступающие в казну региона в результате реализации инвестпроектов атомной корпорации, должны направляться в бюджеты городов, в которых расположены предприятия Росатома. Эти средства предназначены в первую очередь для финансирования реконструкции спортивных и социальных объектов, ремонта дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры.

Реализация соглашения началась в 2013 году, когда область перечислила Заречному, Лесному и Новоуральску 145 миллионов рублей. В 2014-м общая сумма составила уже 318,4 миллиона, в 2015-м - 645 миллионов рублей.

Важно, что решения о том, на что потратить дополнительные доходы, принимают органы местного самоуправления и общественность закрытых территориальных образований. Например, в Новоуральске на "атомные" деньги установили счетчики энергоресурсов в многоквартирных домах, в Лесном их направили на газификацию и развитие сети водоснабжения, в Заречном - на строительство детсада и капремонт детского оздоровительного лагеря и т.д.

Кстати

В 2019 году в Новоуральске и Лесном созданы территории опережающего социально-экономического развития. По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, сейчас там планируется реализация 12 проектов с общим объемом инвестиций более 11,4 миллиарда рублей и созданием 1149 рабочих мест. К 2029 году количество новых рабочих мест планируется увеличить до 5,3 тысячи.