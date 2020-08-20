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20.08.2020 14:36
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен назвала регионы-лидеры по качеству образования

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг российских регионов по уровню доступности и качества детсадовского и школьного образования обнародовала сегодня на совещании уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Данные приводятся за 2019 год.

Первую строчку по качеству дошкольного образования ожидаемо заняла столица, где лучше всего оказалось соотношение числа воспитателей к числу детей (коэффициент 611 из 1000 возможных). Также хорошо все с учреждениями для малышей в Якутии, Тамбовской области. А вот в Приморском крае и в Тверской области, по данным Кузнецовой, самые низкие показатели: 270 и 273 соответственно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В плане доступности дошкольного образования лидирует Волгоградская область. Так же по этому показателю в число лучших попали Курская и Костромская области, Хабаровский край, республика Мордовия. "Низкие показатели - Дагестан, Ингушетия", - цитирует омбудсмена РИА Новости.

При расчете степени доступности школ, пояснила Кузнецова, учитывался процент обучающихся детей из городов и сел, количество тех, кто по каким-либо причинам не получает образование (например, из-за проблем со здоровьем).

Так, на первом месте оказался Санкт-Петербург (коэффициент 199 из 200). С минимальным отставанием идет Москва (198). Также в тройке успешных регионов Кемеровская область. А вот низкие показатели отмечены в Курганской и Магаданской областях, и в Адыгее.

Для выяснения уровня качества школьного образования брались такие параметры как бюджет на одного ребенка, процент не обучающихся по разным причинам несовершеннолетних, численность смен, аттестаты, подготовку учителей и так далее.

С учетом этих пунктов, в рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. Аутсайдером оказалась Ингушетия.

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