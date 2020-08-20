Хоккеисты "Трактора" сдали положительный тест на СОVID-19

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен из-за опасности распространения коронавируса. COVID- 19 выявлен у ряда игроков гостевых команд и в расположении самого челябинского "Трактора", сообщили в четверг в правительстве региона.

- Решение об отмене игр принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - Аналогичная ситуация возникла и в "Тракторе", где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19.

Отказ от участия в играх на Кубок губернатора в Челябинске также связан со стартующим через две недели регулярным чемпионатом КХЛ. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции команды до начала первенства будут максимально ограничивать посторонние контакты игроков, тренеров и персонала. Это нужно, чтобы минимизировать риски, отметили в правительстве.