Мария Захарова раскрыла школьникам Югры, в чем секрет ее успеха

Самые талантливые выпускники школ Югры в режиме онлайн встретились с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Отметим, в округе проходит целый цикл встреч с выдающимися деятелями страны и региона. Проект так и называется "Марафон интересных встреч". Инициатором его проведения стали сами школьники региона и ассоциация детских объединений. Креативную инициативу с удовольствием поддержала и губернатор Югры Наталья Комарова.

- "Марафон интересных встреч" необходим в первую очередь для того, чтобы ребята смогли увидеть известных уважаемых людей, которые в своей жизни уже достигли несомненно высоких результатов. Это поможет школьникам самим правильно выстраивать свою жизненную стратегию и тактику, - отметила председатель региональной ассоциации детских и молодежных объединений Ирина Максимова.

В ходе прямого диалога с Марией Захаровой юные югорчане смогли задать интересующие их вопросы о жизненном пути дипломата, качествах, которыми должен обладать успешный человек, а также о месте добровольчества в ее жизни.

Мария Захарова отметила, что в каждом человеке должна быть гармония между внутренним миром и тем, как он себя преподносит.

- Наша жизнь - это сплошное собеседование. Вы знакомитесь с людьми, которые могут стать для вас судьбоносными. Самое главное - понять, куда ты идешь.

Отметим, что встречи с успешными людьми в рамках проекта "Марафон интересных встреч" планируется проводить не менее одного раза в месяц. Школьников ждут прямые диалоги с известными врачами, журналистами, деятелями культуры. Напомним, накануне состоялась встреча губернатора Югры с учениками, показавшими высокие результаты на едином государственном экзамене. В ней также принимал участие председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека журналист Валерий Фадеев.

Глава региона отметила, обращаясь к ребятам, что их успехи проявились благодаря талантам, усидчивости, трудолюбию, знаниям и умению не сбиваться с поставленной цели.

- Вы отлично потрудились, справились с этой работой. Знаю, многие из вас хотят продвигать Югру на межрегиональном и межгосударственном уровне. При этом прошу помнить, что любое, даже самое долгое путешествие заканчивается возвращением домой. Сейчас вы в начале этого путешествия. Знайте - мы всегда ждем вас дома, рады вам и вашим успехам, - обратилась к выпускникам Наталья Комарова.