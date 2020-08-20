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20.08.2020 11:56
Рубрика: Власть

На тюменском участке федеральной трассы 1Р 402 появятся четыре полосы

Текст: Кузнецов Сергей
На участке дороги от Тюмени до поселка Богандинского федеральной трассы 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск строители ведут работы по реконструкции. Здесь появятся четыре полосы движения вместо двух нынешних, новые путепроводы и наружное освещение. О масштабной программе по реконструкции дорог в регионе рассказал в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: Сергей Кузнецов Фото: Сергей Кузнецов
Фото: Сергей Кузнецов

- Работы начались в текущем году. Срок окончания - 2024 год, но есть вероятность, что реконструкцию закончат раньше. В нашем регионе это уже стало доброй традицией, - написал в социальной сети глава региона.

В 2020 году начнется строительство путепроводов через железную дорогу и реку Пышма, сейчас ведется подготовка к расширению дорожного полотна. Задача непростая - вдвое увеличить проезжую часть. Существующей двухполоски, по одной полосе для движения в каждую сторону, явно мало. Это создает пробки, особенно в летний период, когда поток машин увеличивается. После ввода дополнительных полос пропускная способность дороги возрастет до 14 тысяч машин в сутки.

Фото: Сергей Кузнецов
Вокруг Тюмени построят вторую кольцевую автодорогу

- Преимущества новой дороги ощутят жители не только Тюмени, но и всего юга области, - уверен губернатор Александр Моор. - Экономия времени, комфорт и сокращение пробок - вот самые очевидные плюсы. Кроме того, увеличится объем автомобильных перевозок, сократится время доставки грузов, снизится количество аварий.

Реконструкция осуществляется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

В ближайшее время строительно-монтажные работы начнутся еще на нескольких участках автомагистралей Тюмень - Боровое, Боровое - Винзили и Винзили - Богандинский.

Как рассказали в пресс-службе "Уралуправтодора", этим летом в Тюменской области проведены работы по устройству тонких слоев покрытия на нескольких участках федеральных трасс - на участках автодороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск со 111-го до 120 км, со 157 до 169 и с 358 до 375. Завершены работы на участках автодороги Р-404 Тюмень - Тобольск -Ханты-Мансийск с 310 до 315 км, с 367 до 378 км, с 405 до 421 км, с 503 до 509 км. Дорожные строители привели в порядок полотно на трассе Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибириск, а также на подъезде к Тюмени, на участке со 120 до 130 км.

За два года новая технология по устройству слоев износа отлично показала себя в климатических условиях Урала и Западной Сибири. Она позволяет предупредить и приостановить разрушение верхнего слоя покрытия, а также восстановить его основные эксплуатационные свойства - ровность и сцепление.

Цифры и факты

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменской области в нормативное состояние привели около 500 км дорог. Большой объем работ проведен на региональной дорожной сети. Один из самых значимых объектов нацпроекта - в Нижнетавдинском районе: отремонтированы три участка дороги Тюмень - Нижняя Тавда.

В рамках нацпроекта привели в нормативное состояние и дороги местного значения. В Тюмени в прошлом году отремонтировали 26 объектов общей протяженностью более 36 км. Масштабные дорожные работы провели в Тюменском районе - отремонтировали 179 объектов общей протяженностью 94 км.

Общая сумма финансирования дорожных работ в Тюменской области в 2019 году составила 6 млрд рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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