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20.08.2020 06:32

Сначала будет сад

Ландшафтные дизайнеры формируют новое качество городской среды на Урале
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 185(8239)
Профессию ландшафтного дизайнера в Екатеринбурге можно получить в трех вузах. Плюс курсы в рамках допобразования (примерно 50 тысяч рублей) - и свидетельство в кармане. Но остаются в этом бизнесе только энтузиасты. Он тяжелый, не всегда прибыльный, а главное - сезонный.
Для создания ландшафта, радующего глаз, требуются знания во многих областях и кропотливый труд. Фото: Татьяна Андреева/РГ Для создания ландшафта, радующего глаз, требуются знания во многих областях и кропотливый труд. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Для создания ландшафта, радующего глаз, требуются знания во многих областях и кропотливый труд. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сегодня в уральской столице завершается фестиваль ландшафтного искусства. В течение недели пять дизайнеров, прошедших предварительный отбор жюри, выставляли проекты на суд широкой публики. Каждый - площадью 100 квадратных метров. Вообще изначально финалистов было 10, но реального воплощения идей дождались не все из-за пандемии. Поэтому компанию конкурсантам составили питомники, застройщики и ландшафтно-архитектурные бюро.

Уже через 15 минут интервью на корточках у меня затекают спина и колени, а Татьяна Залесова ведь не просто мило болтает со мной, она сажает, пропалывает, рассыпает мульчу из мешка. Три дня до начала фестиваля шел проливной дождь. А еще месяц назад Екатеринбург задыхался от аномальной жары: приходилось первый полив проводить в шесть утра, последний - на закате. Как говорится, работа на свежем воздухе и с кучей рисков.

В ландшафтный дизайн банковский юрист попала уже в зрелом возрасте: просто в один прекрасный день поняла, что растения и пение птиц ей милее офисной суеты. Ушла с руководящей должности, записалась на курсы. Начала потихоньку проектировать. Близкие отнеслись к таким пертурбациям скептически, но, когда увидели, что люди обращаются к Татьяне с заказами, отношение изменили.

Еще недавно подход к озеленению был примитивен - газоны и клумбы. Сейчас общественные пространства обустраивают более креативно

Сейчас она оформлена как самозанятая. Конечно, поначалу уверенности в себе не хватало. Да и родной городок Новоуральск, прямо скажем, не парковая Мекка. Помогла учеба в школе ландшафтного дизайна. Основные клиенты Татьяны - садоводы и жители окрестных деревень. Вопреки стереотипам, что дизайн - это для молодежи и мегаполисов, а людям старше 50 важнее функциональность, уральцы все больше интересуются красотой, правилами составления клумб и планирования огорода. Однажды даже японский сад попросили сделать.

- Не надо навязывать никому мысль, что грядки на даче не обязательны. Человек должен сам до этого созреть, - шутит Залесова. - Работа у нас очень тяжелая: помимо творчества, ты должен уметь проектировать в специальной программе, знать дендрологию, водоотведение, технологии изготовления дренажа, дорожек. В будущем планирую получить высшее профильное образование, сейчас много внимания уделяю самообразованию: читаю книги, участвую в семинарах, вебинарах.

Фото: Олеся Курпяева
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Марина Мурзина в этой отрасли намного дольше - 14 лет. Доросла до директора компании и преподавателя Екатеринбургской школы ландшафтного дизайна, но от ответа на вопрос о рентабельности тоже предпочитает уклониться. Мол, проекты всегда индивидуальны, цена зависит от качества материалов. Если это жилье премиум-класса, то они, скорее всего, будут заграничными, либо отечественными, но крупномерными. А в эконом-классе и размеры площадок поменьше, и зелень можно использовать такую, которую еще надо "дорастить". Для понимания дадим только одну цифру: организация автополива "под ключ" начинается от 250 тысяч рублей.

- Это интеллектуальный продукт, к тому же требуется очень большая личная отдача. Даже те, кто окончил специальный факультет, не всегда готовы к реалиям. Думают, что будут сажать цветочки, а сталкиваются с серьезными вопросами. Наша отрасль находится на стыке архитектуры, озеленения, агрономии, строительства, - объясняет глава компании "Лаисс". - И даже воспитав в команде профи, легко его потерять: он может открыть собственное дело. Большая текучка в ядре дизайнеров и архитекторов, я уж не говорю о тех, кто "на передовой": копает, подрезает и т.п. Потому что сезонная занятость. У кого имеется дополнительный доход зимой, те возвращаются. Еще для студентов неплохие условия.

Сама Марина попала в ландшафтный дизайн из садоводческого магазина. Ей так же, как Татьяне Залесовой, однажды стало скучно, захотелось творческой реализации. На фестивале мне еще не раз пришлось услышать эту фразу: авторами проектов оказывались историки, экологи, инженеры-конструкторы, лесовосстановители, даже художники-аниматоры.

- Главное - иметь желание и не бояться работать руками, - подтверждает мои догадки Марина Мурзина. - В профессию приходят совершенно разные люди, но остаются только по-хорошему сумасшедшие, влюбленные в то, что делают. На зимних курсах ландшафтного дизайна 40 процентов слушателей - бухгалтеры, которых достала рутина. А еще там много продвинутых садоводов и уже работающих, но нуждающихся в обмене опытом дипломированных дизайнеров.

Фото: iStock
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Как правило, проекты реализуются в тандемах или триадах: архитектор, озеленитель и строитель. Алексей Овсянников, руководитель ландшафтной группы "Литораль", представляется нам прорабом. На самом деле у него образование биолога. Недавно Алексей открыл экспериментальную ферму по выращиванию мха, единственную в России. Хочет показать, как это растение можно использовать в качестве фитостен, "зеленых ковров" и покрытия малых архитектурных форм. При желании можно наладить даже индустриальное производство, ведь собирать сырье в природе сложно.

Основные заказчики ландшафтных проектов сегодня - застройщики. Первый опыт вертикального озеленения в Екатеринбурге появился еще десять лет назад в элитном доме, потом была долгая пауза: девелоперы опасались, что не найдут подходящих специалистов, да и с посадочным материалом возникали проблемы. Сейчас зеленые дворы на кровле паркинга или техническом этаже - уже норма: подобные проекты есть у компаний "Брусника", "УГМК-застройщик", "Форум-групп".

- Неважно, какая погода, когда ты понимаешь, что можно сделать два шага и оказаться совсем в другой атмосфере. За 2,5 тысячи квадратных метров ухаживают два садовника. Но при создании таких проектов надо многое учесть, например, горизонт крон, вес саженцев, дренаж, - делится опытом Сергей Поверинов, руководитель строительства ЖК "Форум-сити".

Подхватили тренд и чиновники. Еще семь лет назад, отмечают дизайнеры, никто не хотел работать с муниципалитетами: их подход к озеленению был слишком примитивен - газоны и клумбы. Сейчас общественные пространства обустраивают более креативно в рамках проекта "Комфортная городская среда". Нынче в моде, к примеру, ивы и злаки, которые своим колыханием на ветру придают динамику саду. В целом отдается предпочтение многолетникам, которые отлично себя показывают в уральском климате, хорошо зимуют и цветут по очереди в течение сезона. Монопосадки - еще одно популярное направление: это не только эстетично, но и удобно в уходе.

- Обычно в России архитектор первым заходит на площадку и создает бетонное пространство, а уже потом его украшают растениями. Сегодня тенденции меняются: сначала формируется ландшафт, люди обживают его, а архитекторы точечными продуманными элементами вписывают в эту живую среду объекты, - резюмирует директор компании Green Park Юлия Сорокина. - В Москве к общественным территориям уже подходят как к "своим". В Екатеринбурге застройщики задали новый вектор озеленения, другие города - Тюмень, Челябинск, Пермь - быстро догоняют.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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