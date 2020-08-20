Ученые: На юге Ямала могут находиться промышленные скопления нефти

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН изучили строение баженовской свиты в южных районах Ямала и нашли предпосылки для обнаружения здесь промышленных скоплений нефти.

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород, выявленная ученым Фаюианом Гурари еще в 1959 году. Территория залегания - около миллиона квадратных километров в Западной Сибири. Прогнозы нефтеносности, которые давал выдающийся советский геолог, подтвердились в 1967-м, когда на Салымском месторождении забил первый фонтан.

Несмотря на потенциал, запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми

- В Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции с каждым годом все сложнее поддерживать уровень добычи нефти из традиционных гранулярных коллекторов. Гигантские и крупные месторождения уже открыты, а разведанные запасы в значительной степени освоены. Возникает необходимость вовлекать в промышленную разработку новые, пока еще недостаточно изученные объекты, среди которых самым сложным, пожалуй, является баженовская свита, - объяснил завлабораторией института Михаил Фомин.

Основные перспективы нефтеносности баженовской свиты связывают с западными и центральными районами Югры. При этом на территории соседнего Ямала аналогичных исследований выполнено существенно меньше - на приток нефти данная толща испытана лишь в единичных скважинах.

"Тем не менее, на юге арктического региона (на Пякутинском, Малопякутинском, Вынхаяхинском, Известинском и Пальниковском месторождениях) открыты небольшие по запасам залежи нефти. По словам ученых ИНГГ СО РАН, это позволяет предполагать более высокие перспективы нефтеносности баженовской свиты", - говорится в сообщении научного учреждения.

Сотрудники института, изучив геологические и геофизические материалы, данные по геохимии, уточнили границы распространения различных типов разрезов баженовской свиты и сделали вывод: в междуречье Надыма и Харампура можно обнаружить промышленные скопления нефти.

Чтобы окончательно подтвердить гипотезу, нужно на месторождениях провести повторное испытание отложений на приток нефти, используя для этого уже современные технологии и методы. "Необходимо пробурить новые поисковые и разведочные скважины с полным отбором керна баженовской свиты, чтобы детально изучить структуру баженовского коллектора и характер насыщения его пустотного пространства", - говорит Михаил Фомин.

После получения результатов можно будет разработать рекомендации к подсчету запасов нефти и создать технологии ее рентабельной добычи.