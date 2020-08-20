Новости

Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу" 06:07
СМИ: Турция нашла газовые месторождения в Черном море 05:55
Байкеры прибыли на съезд демократов в Милуоки для поддержки Трампа 05:27
При столкновении судов в Янцзы 14 человек пропали без вести 05:26
Приезжающие в Тунис будут обязаны предоставить ПЦР-тест на коронавирус 04:53
Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу 04:40
В Комсомольске-на-Амуре произошел разлив нефти в реке 04:37
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников 04:26
Минздрав Турции сообщил о разработке 13 вакцин от коронавируса 04:10
Власти США разрешили добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске 04:07
В швейцарском Ольтене прошел "шоколадный дождь" 03:43
Пилот погиб при крушении пожарного вертолета в Калифорнии 03:15
Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса 03:01
Трамп: Американские военные в основном вышли из Ирака 02:52
Вашингтон выделит Ираку более 200 миллионов долларов 02:20
Видео: В США грузовой Boeing совершил посадку без левого шасси 02:16
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана 01:50
Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19 01:49
Болтон: Трамп считал Украину частью России 01:47
В США число случаев COVID-19 превысило 5,5 миллиона 01:14
Более 40 мигрантов стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии 00:35
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию 00:34
Феерия: вышел финальный трейлер "Вратаря Галактики" 00:19
Проект "Чистая тарелка" коснулся самой популярной сети ресторанов в КНР 00:12
За время пандемии Узбекистан нарастил товарооборот с Россией на 18% 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
20.08.2020 05:02

Разделение и приумножение

Повышение эффективности ядерных технологий обеспечивает развитие страны
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 185(8239)
За 75 лет существования российская атомная промышленность совершила гигантский скачок, поставив на современные индустриальные рельсы процессы, не различимые невооруженным глазом, а потому непонятные и пугающие людей несведущих. Сегодня это не просто высокотехнологичные и безопасные производства, но и экономически эффективные. Советский атомный проект позволил нашей стране приобрести уникальные компетенции, позволяющие ей и сегодня занимать значительную долю мирового рынка этой специфической продукции.
Сейчас на комбинате работают газовые центрифуги шестого-девятого поколений. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сейчас на комбинате работают газовые центрифуги шестого-девятого поколений. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сейчас на комбинате работают газовые центрифуги шестого-девятого поколений. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в прошлом году отметил 70-летие: в ноябре 1949-го он выдал первую продукцию - 341 грамм обогащенного до 75 процентов урана-235. Это было первое такое предприятие на Евразийском континенте, а сегодня оно остается крупнейшим в мире.

- Мы поставляем уран в более чем 25 стран мира, обслуживаем заводы-фабрикаторы топлива для АЭС. Наш комбинат - это около половины российских мощностей по производству обогащенного урана и около 20 процентов мировых, - рассказывает генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

В музее комбината гостям готовы подробно и эмоционально рассказывать, как практически вручную возводили в уральской тайге уникальный, первый в стране газодиффузионный завод, с какими трудностями столкнулись ученые и инженеры при отработке технологии, как в 1955-м снова начали с чистого листа - внедрили и поставили на поток более совершенную и эффективную технологию обогащения урана. Газоцентрифужный завод - первый в мире - введен в эксплуатацию в 1962 году.

Именно эта технология в итоге оказалась самой надежной и экономичной: газовые центрифуги работают на УЭХК до сих пор. Конечно, за эти годы они сильно изменились (сегодня в строю оборудование шестого-девятого поколений, а в 2019 году введены в строй еще пять секций, укомплектованных центрифугами поколения 9+), но принцип разделения изотопов разной массы с помощью центробежной силы сохранился. В ядре урана-238 лишь на три нейтрона больше, но эта разница, не воспринимаемая человеком даже с хорошим воображением, позволяет отделить более тяжелый изотоп от U-235, участвующего в ядерной реакции. К слову, центрифуги - это не какие-нибудь вращающиеся махины, а сравнительно небольшие вертикально установленные цилиндры, к которым подведено несколько трубок: по одной поступает газообразный гексафторид урана, по другим уходит обогащенное и обедненное урановое сырье. Но, если выстроить все центрифуги УЭХК в ряд, оборудование вытянется на 10 километров!

В прошлом году УЭХК инвестировал в модернизацию оборудования около 9 миллиардов рублей

Дальше путь урана лежит на участок "Челнок". Его разработали и запустили еще в 1973 году, благодаря чему продукция УЭХК вышла на мировой рынок. "Челнок" - одно из ключевых звеньев в цепочке технологического передела: отсюда сырье подается в разделительный каскад, и здесь же обогащенный U-235 помещается в контейнеры для отправки зарубежным заказчикам.

Потребность в топливе для атомных электростанций в мире достаточно велика, хотя и конкуренция в этой области острая: основные соперники, Westinghouse и Urenco, стремятся потеснить российских производителей с традиционных рынков, например Восточной Европы. Стремление ряда развитых стран избавиться от атомной энергетики тоже снижает спрос, но в то же время новые АЭС возводятся в Индии, Китае, Египте и других странах, что открывает дополнительные перспективы для уральского предприятия.

Производство топлива и оказание других услуг на этом рынке, в том числе переработка радиоактивных отходов, - выгодный бизнес. Однако не все страны имеют такие компетенции и мощности. У России благодаря советскому наследию они есть, и сегодняшнее поколение атомщиков их приумножает. На сегодня финансовые результаты работы Уральского электрохимического комбината таковы: в 2019 году выручка компании превысила 23,5 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда больше, чем годом ранее. При этом почти 5 миллиардов составила чистая прибыль, что говорит о высокой эффективности производства. Как отмечает генеральный директор, выработка на одного человека на комбинате - более 10 миллионов рублей в год: немногие предприятия могут похвастать такими цифрами.

Конечно, почивать на лаврах атомщикам не приходится: высокотехнологичное производство требует постоянного развития и совершенствования. Только в прошлом году УЭХК инвестировал в модернизацию оборудования, в том числе в повышение экологической безопасности производства, около 9 миллиардов рублей. В том же 2019-м комбинат получил новую лицензию Ростехнадзора на право эксплуатации ядерной установки сроком на шесть лет. Это означает, что все оборудование и коммуникации предприятия соответствуют самым строгим нормативным требованиям. Кстати, УЭХК в очередной раз признан лучшим в части применяемых технологий по обращению с радиоактивными отходами (РАО). Только в этой сфере экономический эффект от модернизации составил 36 миллионов рублей, а объемы РАО снизились более чем в 150 раз.

Хорошие результаты деятельности позволяют комбинату продолжать совершенствовать производственный процесс, осуществлять масштабные экологические программы, выплачивать высокую заработную плату, поддерживать развитие предприятий Новоуральской промышленной площадки, выделившихся из состава УЭХК и ставших самостоятельными компаниями. А также вести благотворительную деятельность, помогать ветеранам комбината и города, поддерживать грантами культурные, образовательные, социальные инициативы жителей и администрации Новоуральского городского округа. То есть атомный проект продолжает работать на благо страны и территорий, где созданы такие уникальные производства.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне
Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников
Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19
Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта