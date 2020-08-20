За 75 лет существования российская атомная промышленность совершила гигантский скачок, поставив на современные индустриальные рельсы процессы, не различимые невооруженным глазом, а потому непонятные и пугающие людей несведущих. Сегодня это не просто высокотехнологичные и безопасные производства, но и экономически эффективные. Советский атомный проект позволил нашей стране приобрести уникальные компетенции, позволяющие ей и сегодня занимать значительную долю мирового рынка этой специфической продукции.

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в прошлом году отметил 70-летие: в ноябре 1949-го он выдал первую продукцию - 341 грамм обогащенного до 75 процентов урана-235. Это было первое такое предприятие на Евразийском континенте, а сегодня оно остается крупнейшим в мире.

- Мы поставляем уран в более чем 25 стран мира, обслуживаем заводы-фабрикаторы топлива для АЭС. Наш комбинат - это около половины российских мощностей по производству обогащенного урана и около 20 процентов мировых, - рассказывает генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

В музее комбината гостям готовы подробно и эмоционально рассказывать, как практически вручную возводили в уральской тайге уникальный, первый в стране газодиффузионный завод, с какими трудностями столкнулись ученые и инженеры при отработке технологии, как в 1955-м снова начали с чистого листа - внедрили и поставили на поток более совершенную и эффективную технологию обогащения урана. Газоцентрифужный завод - первый в мире - введен в эксплуатацию в 1962 году.

Именно эта технология в итоге оказалась самой надежной и экономичной: газовые центрифуги работают на УЭХК до сих пор. Конечно, за эти годы они сильно изменились (сегодня в строю оборудование шестого-девятого поколений, а в 2019 году введены в строй еще пять секций, укомплектованных центрифугами поколения 9+), но принцип разделения изотопов разной массы с помощью центробежной силы сохранился. В ядре урана-238 лишь на три нейтрона больше, но эта разница, не воспринимаемая человеком даже с хорошим воображением, позволяет отделить более тяжелый изотоп от U-235, участвующего в ядерной реакции. К слову, центрифуги - это не какие-нибудь вращающиеся махины, а сравнительно небольшие вертикально установленные цилиндры, к которым подведено несколько трубок: по одной поступает газообразный гексафторид урана, по другим уходит обогащенное и обедненное урановое сырье. Но, если выстроить все центрифуги УЭХК в ряд, оборудование вытянется на 10 километров!

В прошлом году УЭХК инвестировал в модернизацию оборудования около 9 миллиардов рублей

Дальше путь урана лежит на участок "Челнок". Его разработали и запустили еще в 1973 году, благодаря чему продукция УЭХК вышла на мировой рынок. "Челнок" - одно из ключевых звеньев в цепочке технологического передела: отсюда сырье подается в разделительный каскад, и здесь же обогащенный U-235 помещается в контейнеры для отправки зарубежным заказчикам.

Потребность в топливе для атомных электростанций в мире достаточно велика, хотя и конкуренция в этой области острая: основные соперники, Westinghouse и Urenco, стремятся потеснить российских производителей с традиционных рынков, например Восточной Европы. Стремление ряда развитых стран избавиться от атомной энергетики тоже снижает спрос, но в то же время новые АЭС возводятся в Индии, Китае, Египте и других странах, что открывает дополнительные перспективы для уральского предприятия.

Производство топлива и оказание других услуг на этом рынке, в том числе переработка радиоактивных отходов, - выгодный бизнес. Однако не все страны имеют такие компетенции и мощности. У России благодаря советскому наследию они есть, и сегодняшнее поколение атомщиков их приумножает. На сегодня финансовые результаты работы Уральского электрохимического комбината таковы: в 2019 году выручка компании превысила 23,5 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда больше, чем годом ранее. При этом почти 5 миллиардов составила чистая прибыль, что говорит о высокой эффективности производства. Как отмечает генеральный директор, выработка на одного человека на комбинате - более 10 миллионов рублей в год: немногие предприятия могут похвастать такими цифрами.

Конечно, почивать на лаврах атомщикам не приходится: высокотехнологичное производство требует постоянного развития и совершенствования. Только в прошлом году УЭХК инвестировал в модернизацию оборудования, в том числе в повышение экологической безопасности производства, около 9 миллиардов рублей. В том же 2019-м комбинат получил новую лицензию Ростехнадзора на право эксплуатации ядерной установки сроком на шесть лет. Это означает, что все оборудование и коммуникации предприятия соответствуют самым строгим нормативным требованиям. Кстати, УЭХК в очередной раз признан лучшим в части применяемых технологий по обращению с радиоактивными отходами (РАО). Только в этой сфере экономический эффект от модернизации составил 36 миллионов рублей, а объемы РАО снизились более чем в 150 раз.

Хорошие результаты деятельности позволяют комбинату продолжать совершенствовать производственный процесс, осуществлять масштабные экологические программы, выплачивать высокую заработную плату, поддерживать развитие предприятий Новоуральской промышленной площадки, выделившихся из состава УЭХК и ставших самостоятельными компаниями. А также вести благотворительную деятельность, помогать ветеранам комбината и города, поддерживать грантами культурные, образовательные, социальные инициативы жителей и администрации Новоуральского городского округа. То есть атомный проект продолжает работать на благо страны и территорий, где созданы такие уникальные производства.