В Челябинской области снят запрет на массовые мероприятия

В Челябинской области снят ряд ограничений, введенных в введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал в среду глава региона Алексей Текслер.

- С сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на как на открытом воздухе, так и в помещениях - при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости, - пояснили в пресс-службе главы региона. - На мероприятиях в помещениях разрешено присутствовать 30-35 процентам посетителей от их расчетной вместимости.

Кроме того, разрешается работа всех образовательных учреждений, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений.

Сняты ограничение и на количество посетителей, присутствующих на регистрации брака. Теперь ЗАГСы будут определять его самостоятельно в зависимости от вместимости своих помещений - для соблюдения социального дистанцирования.

С 1 сентября в регионе откроются кинотеатры и кинозалы. К этой дате они должны подготовить свои помещения к выполнению обязательных требований Роспотребнадзора.