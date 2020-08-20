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20.08.2020 08:44
Рубрика: Общество

В Челябинской области снят запрет на массовые мероприятия

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области снят ряд ограничений, введенных в введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал в среду глава региона Алексей Текслер.

- С сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на как на открытом воздухе, так и в помещениях - при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости, - пояснили в пресс-службе главы региона. - На мероприятиях в помещениях разрешено присутствовать 30-35 процентам посетителей от их расчетной вместимости.

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Кроме того, разрешается работа всех образовательных учреждений, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений.

Сняты ограничение и на количество посетителей, присутствующих на регистрации брака. Теперь ЗАГСы будут определять его самостоятельно в зависимости от вместимости своих помещений - для соблюдения социального дистанцирования.

С 1 сентября в регионе откроются кинотеатры и кинозалы. К этой дате они должны подготовить свои помещения к выполнению обязательных требований Роспотребнадзора.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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