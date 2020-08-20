В Тюмени на год раньше срока ввели новую дорожную развязку

Планы тюменского правительства по реконструкции и ремонту дорог, а также строительству дорожных развязок, которые грозили сорваться из-за пандемии коронавируса, благополучно выполняются. А некоторые даже гораздо раньше срока. Например, транспортный узел на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, что доставлял немало проблем автомобилистам и пешеходам, теперь преображен. Объект открыли с опережением графика на целый год: вместо ноября 2021 года это случилось 14 августа 2020-го, в день 76-летия региона.

Очередная развязка появилась благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, она стала продолжением проекта превращения улицы Мельникайте в магистраль с непрерывным движением - с разноуровневыми путепроводами, звукоизолирующими экранами, современными переходами для пешеходов. Со временем все улицы, которые пересекают одну из центральных транспортных артерий города, пустят либо сверху, либо снизу, саму же Мельникайте доведут до улицы Тимофея Чаркова, где активно возводят новые жилищные комплексы. Благодаря современным транспортным узлам дорожное движение в областном центре станет организованнее, ведь прямым скоростным ходом ехать гораздо удобнее и неизмеримо быстрее.

В мае прошлого года на улице 30 лет Победы компания "Мостострой-11" приступила к возведению путепровода длиной 163 метра с четырьмя полосами движения, съездами, новыми пешеходными переходами. Асфальт и барьерные ограждения обновляли и на мосту Мельникайте, и на подъездах к нему. Здесь же возвели надземный переход, оборудованный лифтом для маломобильных граждан, рядом сделали парковочные места. К сожалению, на старте стройки с территории пришлось убрать деревья, но уже в сентябре обещают высадить новые - яблони и акации. В ближайшее время проложат тротуары и подключат светофоры, а к лестнице, что ведет на новую эстакаду, пристроят подъемники для пешеходов. Объект обошелся казне в 2,52 миллиарда рублей. Глава региона поручил выделить Тюмени миллиард из областного бюджета на оплату выполненных работ.

В дорожное строительство в Западной Сибири вообще вкладывают много сил и средств. По данным главного управления строительства области, до конца 2020 года в рамках нацпроекта по планам предстоит отремонтировать 206 дорожных объектов протяженностью 176,42 километра. 71 объект уже сдали, продолжается ремонт 33-х, подготовительные работы идут на 102-х. Большая программа капитального ремонта дорог и в муниципалитетах. В дальнейшем, отмечают в облправительстве, за счет бюджетных средств предстоит привести в нормативное состояние еще 390 километров региональных трасс.

В прошлом году тюменские дороги в третий раз подряд были признаны лучшими в стране. Выразить мнение о качестве их ремонта до конца лета тюменцев приглашают в официальной группе "Безопасные и качественные автомобильные дороги: 2019-2024" в соцсетях.