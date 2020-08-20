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20.08.2020 20:07
Рубрика: Происшествия

Тюрьма со льготами

Начальника колонии осудили за вип-условия для заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Калининский районный суд Тюмени вынес обвинительный приговор в отношении начальника колонии N 1, который, по версии следствия, за доплату предоставлял льготные условия заключенным.

Гражданин начальник, как установило следствие, с марта 2016 года по май 2019-го получил от двоих осужденных за особо тяжкие преступления взятки в размере около 2,4 млн рублей за создание "комфортных" условий содержания, предоставив отдельные жилые помещения, расположенные в цехе на территории учреждения, скрытые от посторонних. Осужденные проживали в "квартирах", общались по телефону, смотрели телевизор, пользовались интернетом и холодильником.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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"Собранные следственными органами СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника ФГУ ИК-1 Игоря Чурсина, - сообщила пресс-служба Следственного комитета. - Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".

Помимо прочего, как сообщает ТАСС, с января по апрель 2016 года осужденный, отбывающий в колонии наказание за вымогательство, передал начальнику колонии 150 тысяч рублей за то, что тот поддержит ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Также начальник колонии с июня 2014-го по май 2019-го без оформления заказ-нарядов и других документов обязал двух осужденных изготавливать для него мебель и кованые изделия. Всю изготовленную за этот период продукцию на общую сумму около 140 тысяч рублей он вывез в дом своей матери.

"В начале 2019 года начальник колонии потребовал с осужденного за мошенничество взятку в размере 10 млн рублей за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности, зачисление на работу и подписание положительных характеристик, - продолжают в Следственном комитете. - Кроме того, осужденным в интересах Чурсина на территорию колонии был доставлен лесоматериал на сумму около 330 тысяч рублей".

Пленум Верховного суда России указал: никаких незаконных привилегий богатым заключенным быть не может. Это нарушение условий содержания и, безусловно, коррупция

Начальника осудили по коррупционным статьям. Напомним также, что не так давно пленум Верховного суда России запретил привилегии для богатых заключенных. Согласно принятым разъяснениям, предоставление незаконных привилегий в казенных домах кому бы то ни было должно считаться нарушением условий содержания.

Фото: УМВД России по Томской области
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Незаконные льготы и привилегии осужденным к лишению свободы также могут рассматриваться как нарушение условий содержания.

Дополнительные блага возможны только в рамках установленных норм. Нельзя передавать передач больше, чем положено, нельзя тратить больше, чем положено.

Каких-то спецпредложений для богатых быть не может. В целом постановление пленума Верховного суда России детально прописывает, как заключенный может защищать свои права и, главное, что именно можно защищать.

Если же кто-то сидит на льготных условиях, это повод завести дело.

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