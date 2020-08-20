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20.08.2020 06:30

Припарковали заводы

Курганская область определилась с драйвером экономического роста
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 185(8239)
Индустриальные парки в Курганской области становятся эффективным инструментом экономического развития региона. Три таких объекта уже создано, четыре - в проекте. На их строительство из казны и внебюджетных источников привлечено 800 миллионов рублей, в перспективе планируется направить еще столько же.
Первый резидент Курганского индустриального парка наладил производство энергетического оборудования и за четыре года прочно встал на ноги. Фото: Леонид Архипов Первый резидент Курганского индустриального парка наладил производство энергетического оборудования и за четыре года прочно встал на ноги. Фото: Леонид Архипов
Первый резидент Курганского индустриального парка наладил производство энергетического оборудования и за четыре года прочно встал на ноги. Фото: Леонид Архипов

Два технопарка созданы в Кургане на базе обанкротившихся предприятий - завода колесных тягачей и производителя трубопроводной арматуры "Икар". Третий находится в Варгашинском районе и пока представляет собой чистое поле с линией электропередачи. Кроме общих для всех налоговых льгот у каждого парка свои преимущества: у первого - дешевая электроэнергия, у второго - выгодное расположение и удобная логистика, у третьего - почти символическая аренда. Правда, две последних площадки только готовятся принять резидентов, а вот Курганский индустриальный парк уже может поделиться опытом: он работает четыре года, здесь 11 резидентов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Первым стал завод комплексных технологий. По словам гендиректора Наркиса Галиаскарова, на начальном этапе в штате было 26 человек, сейчас более двухсот. За это время расширили линейку продукции, внедрили систему менеджмента качества и получили международный сертификат. В 2019-м продукция завода была отмечена на престижном конкурсе "100 лучших товаров России". Безусловно, развитию предприятия способствуют налоговые преференции и низкий энерготариф. На территории парка расположена ТЭЦ, для резидентов киловатт-час стоит 4,4 рубля - почти в полтора раза дешевле, чем для большинства промпредприятий области.

- Наш индустриальный парк - пример успешного сотрудничества бизнеса и власти, - считает Наркис Галиаскаров. - Деньги из федерального и регионального бюджетов, которые были потрачены на его создание, реально работают, приносят пользу. Благодаря этому Курганская область получила рабочие места, новых инвесторов, увеличила налогооблагаемую базу. От резидента требуются только идея, проект, технология.

Созданные объекты промышленной инфраструктуры можно считать подарком для бизнесменов, у которых есть идеи и средства на приобретение оборудования

В идеях недостатка нет: резиденты моментально реагируют на запросы рынка. Например, после запуска мусорной реформы здесь наладили производство оборудования для сортировки и переработки отходов.

Общая площадь индустриального парка - 24,7 гектара, свободными остаются еще около 10 из них. Наркис Галиаскаров уверен, что с их заполнением проблем не будет. Например, очевидна потребность в строительстве терминала со складскими помещениями, услугами которого могли бы пользоваться резиденты.

Тем временем на второй площадке в Кургане полным ходом идет реконструкция двух корпусов бывшего завода "Икар", где создан индустриальный парк под названием "Территория областного развития "Курганский арматурный завод". К концу года здесь будут современные цеха. На первом этапе вложено 485 миллионов рублей, из них 250 миллионов - субсидии федерального бюджета, пять - областного, остальное - собственные средства предприятия. По расчетам руководства парка, инвестиции окупятся за семь лет. С пятью резидентами уже заключены договоры. Они будут заниматься производством машин и оборудования, металлопереработкой.

А не много ли индустриальных парков в сравнительно небольшом городе? Не возникнет ли между ними конкуренция?

Фото: Минпромторг
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- Людей, желающих заниматься серьезным бизнесом, немало, - не переживает гендиректор арматурного завода Юрий Токарев. - Мы же говорим о субъектах малого предпринимательства, то есть небольших предприятиях. Капитальные вложения такого уровня многим из них не по карману. Созданные объекты промышленной инфраструктуры можно считать подарком для бизнесменов, у которых есть идеи и минимальный капитал на приобретение оборудования.

На втором этапе здесь планируют восстановить литейное производство, существовавшее когда-то на "Икаре". В итоге не получится ли опять большой завод, только разделенный на ряд мелких самостоятельных производств? Юрий Токарев с такой постановкой вопроса не согласен. Нет цели создать монопредприятие, утверждает он. Задача - развитие предпринимательства. То есть речь идет не столько об объемах выпуска, сколько о создании новых продуктов.

Какие резиденты зайдут в Варгашинский индустриальный парк, пока неизвестно - все только начинается: отведен земельный участок размером 28 гектаров, к нему подведены электрические и газовые сети. В отличие от первых двух парков, здесь резиденты могут сами обустраивать площадки - индивидуально под свои потребности.

- Конкурентное преимущество нашего парка в том, что он находится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), - поясняет первый замглавы Варгашинского района Марина Ошнурова. - Это значит, что резиденты смогут пользоваться и льготами, предусмотренными для ТОСЭР и индустриальных парков.

Они существенные: налоги на землю и имущество здесь равны нулю, отчисления в страховые фонды снижены в четыре раза, а аренда одного гектара обойдется всего в 100 рублей. До конца 2020 года в этот проект будет инвестировано 64 миллиона рублей.

Комментарий

Владимир Ковалев, врио директора департамента экономического развития Курганской области:

- Работа, которую проводит правительство области совместно с управляющими компаниями индустриальных парков, - одно из важнейших направлений развития региональной экономики. Появлению таких объектов способствовали нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" и индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области, которая предусматривает выделение на это направление миллиарда рублей на пять лет. Индустриальные парки очень привлекательны для инвесторов. Кроме готовой инфраструктуры, производственных площадок, льгот они получают еще региональные меры поддержки: компенсацию первоначального взноса по договорам лизинга, микрозаймы и ряд других. В ближайшие три года в регионе появятся еще четыре парка в ТОСЭР "Далматово" и "Катайск". Мы рассчитываем в итоге за три года получить 1800 новых рабочих мест с достойной оплатой труда.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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