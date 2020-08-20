Видео: В Югре задержали адептов секты "Свидетели Иеговы"

Жители Югорска 42-х и 48-ми лет стали фигурантами уголовного дела по статье об экстремистской деятельности ч.1 ст. 282.2 УК РФ. Они подозреваются в пропаганде идеологии секты "Свидетели Иеговы".

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета ХМАО-Югры, с 2017-го вплоть до 18 августа этого года сообщники руководили деятельностью запрещенной в России религиозной организации: распространяли соответствующую литературу, вербовали новых адептов, скрытно проводили обряды и проповеди, собирали деньги на нужды секты.

Три года, по данным следствия, они пропагандировали преимущество учения "Свидетелей Иеговы", в том числе - негативно оценивали тех, кто не является последователями этого культа, уговаривали адептов разорвать отношения с "непосвященными" членами семьи, призывали не признавать органы государственной власти.

"Накануне следователи СК совместно с полицейскими провели девять обысков по месту жительства организаторов и участников экстремистской организации, изъяли средства связи, литературу, листовки, инструкции по противодействию следственным органам", - передает СК.

Оба фигуранта задержаны, сейчас с ними работают правоохранительные органы, в скором времени в суд поступит ходатайство об их аресте. Расследование продолжается.

Справка "РГ"

20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации деятельность организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.