РФ запросила заседание СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана

Представители России в Совете безопасности ООН запросили проведение заседания Совбеза, посвященное намерению США возобновить антииранские санкции в рамках принятой в 2015 году резолюции.

Ранее в четверг, 20 августа, государственный секретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совета безопасности ООН, передав тому жалобу на неисполнение Тегераном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), регулирующих проблему иранского атома. Вашингтон обосновал этим запуск процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года.

Она предполагает, что если в течение 10 лет с момента принятия в 2015 году хотя бы одним из постоянных членов СБ ООН будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, то против нее в течение 30 дней будут возобновлены санкции.

Россия не будет признавать уведомление госсекретаря США Майка Помпео по Ирану как начало процедуры перезапуска санкций против Тегерана, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя. Теперь Россия просит созвать заседание Совбеза по этой проблеме.

"Россия запросила проведение заседания СБ ООН на пятницу в связи с сегодняшними событиями вокруг исполнения резолюции 2231", - сказал источник РИА Новости.