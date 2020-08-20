Накануне в Национальной хоккейной лиге стали известны очередные участники второго раунда плей-офф.

Среди тех, кто продолжит борьбу в турнире, оказался клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг". В пятом матче серии "Молнии" победили "Коламбус" в овертайме - 5:4 и одержали победу в серии со счетом 4:1. Одним из соавторов победы "Тампы" стал российский форвард Никита Кучеров. В пятой встрече он сделал три результативные передачи и побил рекорд клуба по набранным очкам в розыгрышах Кубка Стэнли, который принадлежал Мартену Сан-Луи (68 очков). Теперь на счету Кучерова в розыгрышах Кубка Стэнли 70 очков (31 гол + 39 передач) в 73 матчах.

Интересно, что сам Никита в беседе с журналистами признался, что не следит за собственной статистикой:

- Для меня куда более важно, как играет команда. Если ты забиваешь и раздаешь передачи, а результата нет, то лучше про статистику не воспоминать. И даже когда все идет отлично, цифры - последнее, о чем думаешь. Сейчас у нас есть немного времени передохнуть и готовиться к следующему раунду. Я надеюсь, что в этом сезоне "Тампе" по силам удивить всех своей игрой.

В свою очередь, главный тренер "Молний" Джон Купер в беседе с пресс-службой НХЛ вспомнил, что в прошлом сезоне его клуб уступил "Блю Джекетс" на старте плей-офф с разгромным счетом 0:4.

- Забавно, как ведут себя хоккейные боги: пройти то, через что мы прошли в прошлом году, преодолеть через столько сомнений по поводу всего, что мы делали, пережить эту паузу и все равно получить в соперники ту же команду! Легко теперь, сидя тут, говорить, как это хорошо, что мы снова с ними встретились, но я действительно рад, что это произошло и что мы добились такого результата. Естественно, мы всегда хотим пройти дальше, какого бы соперника ни получили. Просто так повернулось, что судьба дала нам второй шанс, который далеко не всегда и не всем достается. Дальше вопрос в том, как ты этим шансом воспользуешься.

В следующий раунд вышел и клуб "Бостон Брюинз", который с футбольным счетом переиграл "Каролину Харрикейнз" - 2:1 и одержал победу в серии - 4:1. Отметим, что российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников пропустил пятый матч серии из-за травмы.

Отменное настроение и у поклонников клуба "Колорадо Эвеланш". "Лавины" буквально смели с площадки "Койотов" из Аризоны - 7:1 и обеспечили себе пропуск во второй раунд плей-офф.

В пятой игре серии в составе победителей отличился Никита Задоров. Отметим, что для российского защитника это первый гол и первое набранное очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Тем временем глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация будет стремиться провести чемпионат мира 2021 года в Минске и Риге.

Господин Фазель отметил, что организация не рассматривает вариант смены страны - хозяйки турнира. Окончательное решение будет принято в сентябре месяце этого года на исполкоме ИИХФ.