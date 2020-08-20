Женская молодежная сборная России не сможет выступить на стартующем в ближайшую субботу в Зенице (Босния и Герцеговина) и Осиеке (Хорватия) финальном турнире чемпионата Европы.

Все причины отсутствия сборной России, возглавляемой известным в прошлом связующим ЦСКА и сборной России Игорем Курносовым, связаны с существующими ограничительными мерами. Здесь и отсутствие международного транспортного сообщения между нашей страной и подавляющим большинством европейских государств, и забота о безопасности спортсменок, часть которых еще не достигли совершеннолетия.

По нашим данным, вынуждены отказаться от участия в чемпионате Старого Света еще несколько команд, которые реально претендовали бы на медали. По сути, решение Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) о проведении турнира в августе оказалось явно поспешным.