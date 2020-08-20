Росстат зафиксировал медленное восстановление оборота розничной торговли в июле

Оборот розничной торговли в июле 2020 года составил 2843,2 млрд рублей или 97,4% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода прошлого года, следует из опубликованного доклада Росстата о социально-экономическом положении России. За январь-июль оборот сократился на 5,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил чуть более 18 трлн рублей. При этом восстановление оборотов в июле, хоть и не слишком быстрое, все же зафиксировано.

Основное падение оборота пришлось на второй квартал, когда действовал режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19, рассказала "Российской газете" заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Светлана Мисихина. Самый сильный спад оборота розницы фиксировался в апреле - 23,2% (к апрелю 2019-го) и мае - 19,2% (к маю 2019-го). К середине лета ситуация стала выравниваться. По итогам второго квартала снижение оборота составило 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметно сократился оборот розничной торговли в сегменте непродовольственных товаров - по итогам первого полугодия этот показатель в совокупности ушел в минус на 10,7% (за 7 мес. 2020 года спад составил 9,4%). При этом самое большое падение было в апреле - на 36%. Для сравнения в июне оборот уменьшился на 11% (в соотношении с показателями прошлого года). По словам Светланы Мисихиной, наибольший удар пришелся по продажам одежды, обуви, парфюмерии, телевизоров, автомобилей, стройматериалов. Спрос на эти группы товаров существенно снизился во втором квартале.

Это связано с тем, что в период самоизоляции магазины, торгующие непродовольственными товарами, были закрыты. После их открытия россияне резко сократили количество походов в магазины, многие работали в удаленном формате, и это снизило потребность в ряде непродовольственных товаров (например, бензине), а также снизилось количество незапланированных покупок, пояснила Светлана Мисихина. Не экономили на покупке товаров для дистанционной работы и учебы.

По словам эксперта, меньшие потери понесла розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. За январь-июнь ее оборот снизился на 1,9% (по сравнению с первым полугодием 2019 года). А по ряду товаров продажи выросли: это относится, например, к розничной продаже макарон, муки, сыров и фруктов.

По оценкам Светланы Мисихиной, доля розничной торговли продовольствием выросла во втором квартале до 54,2% от общего объема оборота розничной торговли. Для сравнения: за второй квартал 2019 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составлял 48,4%. По данным Росстата в июле 2020 года, в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,1%, непродовольственных товаров - 51,9% (в июле 2019 года - 47,7% и 52,3% соответственно).

Среди тенденций развития розничной торговли - рост доли сетевой торговли во втором квартале. Клиентов, в частности, активно привлекают скидочными кампаниями, локальными акциями и бонусами. Рост сетевой составляющей был значителен в Мурманской области, Удмуртской республике, Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. Менее активно растет доля сетевой торговли в таких регионах, как Брянская область, республики Адыгея и Бурятия. Это объясняется, в том числе тем, что покупатели предпочитают покупать продукцию в магазинах шаговой доступности, рядом с домом.

Еще одна тенденция - рост доли онлайн-продаж, который обеспечивается в большей степени за счет растущей популярности формата онлайн-доставки. К концу года этот показатель может составить до 10% от общей доли годового товарооборота, прогнозирует генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. При этом только за счет онлайн-торговли компенсировать спад в офлайн-рознице не удастся. По итогам года общее падение объемов розничного товарооборота может составить 4-5%, отмечает Федяков. Как отмечает Светлана Мисихина, многие россияне в ближайшие месяцы могут так и остаться в режиме экономии. Среди причин - неопределенность прогнозов о возможности распространения второй волны COVID-19, упавшие доходы, выросшая безработица, а также необходимость пополнять накопления.