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20.08.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Доходные места

Росстат зафиксировал рост средних зарплат
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Рост средней зарплаты в России за год составил 3,8%, а ее величина в июне составила 52,1 тысячи рублей. Такие данные содержатся в опубликованном Росстатом докладе о социально-экономическом положении в России. Данные по доходам населения в нем приводятся с отставанием в один месяц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Данные Росстата - это информация о зарплатах крупных и средних предприятий, а также работников бюджетной сферы, с учетом ситуации в малом бизнесе, - отметила профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина. - Это отрасли, которые в наименьшей степени пострадали от кризиса и по большей части продолжали работу даже в условиях пандемических ограничений. В итоге Росстат собирает данные о примерно 77% всех наемных сотрудников или 33,6 млн человек".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По сравнению с маем рост зарплат составил 2,6%, подсчитали в статистическом ведомстве. При этом показатель реальной зарплаты (то есть с поправкой на уровень инфляции) в июне 2020 года увеличился к результатам мая на 2,4%, а годовой рост составил 0,6%.

Данные Росстата могут показаться завышенными, поскольку они не включают информацию о зарплатах тех, кто работает у индивидуальных предпринимателей и в сером секторе, предупреждает Локтюхина. Когда в апреле прошлого года статистическое ведомство предприняло попытку посчитать и те деньги, которые зарабатывают выпадающие из основной выборки люди, результаты получились такие. Стандартный показатель средней зарплаты составил тогда 48 тысяч рублей, тогда как с учетом доходов всех занятых - 39,9 тысячи рублей. По мнению Локтюхиной, такая корректировка может быть актуальной и сегодня. "Данные Росстата определяют общую ситуацию с зарплатами, - уточняет она. - Хотя правильнее смотреть не на конкретные цифры, а на динамику изменений".

По традиции самой доходной отраслью экономики стала добыча нефти и природного газа. Здесь средняя зарплата зафиксирована на уровне выше 158 тысяч рублей. А вот другая денежная отрасль - авиация и космонавтика - за год стала приносить на 21,8% меньше денег, тут размер средней зарплаты снизился до 101 тысячи рублей. Наиболее близкий к среднему по стране уровень зарплат в секторе транспортировки и хранения - 52,3 тысячи рублей в месяц.

Фото: iStock
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При этом продолжился рост безработицы. Ее уровень в июле достиг 6,3% (по методологии МОТ). В прошлом месяце не имели работы, но искали ее и готовы были немедленно к ней приступить 4,731 млн россиян. По сравнению с первым месяцем лета уровень безработицы вырос на 2,7%. За год увеличение составило 40,6%.

По данным Росстата, на учете в центрах занятости в июле стояли 3,3 млн человек, причем 3 млн из них получали пособие по безработице. Рост показателей зарегистрированной безработицы за год 4,6 раза. Однако это связывают не столько с реальным положением дел на рынке труда, сколько с увеличенным размером пособия для тех, кто лишился заработка, и значительным упрощением процедуры регистрации в качестве безработного.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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