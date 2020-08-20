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20.08.2020 16:09
Рубрика: Общество

Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев

Текст: Ксения Колесникова

Распоряжением Правительства РФ № 2123-р от 18 августа 2020 г. Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Напомним, Анзор Музаев родился 8 октября 1974 года в г. Гудермесе. Закончил Чеченский государственный педагогический институт. Ученая степень: кандидат технических наук.

Он прошел профессиональный путь от преподавателя Грозненского государственного нефтяного института до ректора Чеченского государственного университета. Затем был министром образования и науки Чеченской Республики, заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Фото: iStock
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Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года.

Под его руководством без серьезных сбоев и нарушений прошла экзаменационная кампания (ЕГЭ) 2020 года.

Он также имеет почетные звания "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" и "Заслуженный учитель Чеченской Республики". Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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