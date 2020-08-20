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20.08.2020 18:26
Рубрика: Власть

Самолеты-разведчики Франции и Британии перехвачены над Черным морем

Текст: Александр Степанов
Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика ВМС Франции и ВВС Великобритании.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной, две воздушные цели, которые приближались к границе, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами. Для их опознавания был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Фото: United States Air Force/ wikimedia.com
Российские летчики перехватили самолеты США над Балтикой и Черным морем

Экипаж российского истребителя при подлете к объектам идентифицировал самолеты-разведчики Atlantic-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании.

Полет Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны РГ-Видео

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