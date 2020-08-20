Самолеты-разведчики Франции и Британии перехвачены над Черным морем

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика ВМС Франции и ВВС Великобритании.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной, две воздушные цели, которые приближались к границе, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами. Для их опознавания был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя при подлете к объектам идентифицировал самолеты-разведчики Atlantic-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании.

Полет Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.