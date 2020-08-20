Сезонный овощ назвали способным снижать холестерин и выводить токсины

Зарубежные диетологи перечислили преимущества для здоровья, которые дает употребление свеклы.

Благодаря содержанию в продукте ценных природных соединений - алкалоидов, растительных стероидов, флавоноидов, терпеноидов, сапонинов и бета-каротина - овощ, в том числе, стимулирует естественный процесс детоксикации в организме. Кроме того, продукт помогает печени лучше справляться с выводом токсинов - без развития возможных воспалительных процессов и повреждений в клетках.

Еще одна способность свеклы связана с ее благоприятным влиянием на уровень холестерина. Так, клетчатка, присутствующая в овоще, частично блокирует всасывание холестерина в кишечнике. А поскольку холестерин способен закупоривать артерии, провоцируя развитие сердечно-сосудистых заболеваний, то можно сказать, что клетчатка из свеклы полезна и для сердца, объяснили медики.

Специалисты отметили, что свеклу не только можно есть сырой, запекать, выжимать из нее сок, но и мариновать. В отличие от фруктов, богатых фруктозой и глюкозой, сладость свекле придает сахароза. Однако диабетикам перед включением продукта в рацион следует проконсультироваться с лечащим врачом.