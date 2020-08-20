Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по провинцию Аньхой

Новости

Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси 13:51
Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира у скалолазов 13:51
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Отставка главы МИД Польши принята премьер-министром страны 13:26
В Беларуси открыт очередной охотничий сезон 13:08
Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников 12:56
"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа 12:43
Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции 12:31
В Санкт-Петербурге сектантов арестовали за мошенничество 12:26
Вышел тизер российской сказки "Конек-горбунок" 12:21
В Германии приступили к расследованию дела террориста с берлинского автобана 12:11
Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году 12:04
В Москве поездка на такси обошлась пассажиру в 15 тыс. рублей 12:01
Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро 11:55
Ракова: Более 400 пар поженятся в красивую дату 20 августа в Москве 11:39
Совфед отправил в Перу груз тест-систем на Covid-19 10:53
Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году 10:26
В Магадане объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом 10:22
Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника 10:13
Воздух в Москве прогреется до +22 в четверг 10:09
АвтоВАЗ попросил придумать имя новой Lada 10:00
Видео: В Югре задержали адептов секты "Свидетели Иеговы" 09:59
Начались экспортные поставки автомата АК-12 09:51
Яхта "Сибирь", завершающая кругосветку, села на мель в Обской губе 09:51
В Москве откроется выставка о подвигах советских военнопленных 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 13:30

Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по провинцию Аньхой

Ежегодные наводнения в стране на фоне пандемии COVID-19 особенно беспокоят китайского лидера. 18 августа в ходе инспекционной поездки в провинцию Аньхой генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин первым делом приехал на берег реки Хуайхэ, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

"От противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий стихийных бедствий зависит безопасность жизни и имущества людей, продовольственная безопасность, экономическая безопасность, общественная и государственная безопасность", - подчеркнул Си Цзиньпин, находясь на дамбе Ванцзяба.

20 июля в 8.30 утра уровень воды у шлюза на дамбе Ванцзяба составил 29,75 метра, превысив норму на 45 сантиметров. В то время поступил указ со штаб-квартиры департамента национального контроля за наводнениями и засухами об открытии шлюза для сброса воды.

За день до открытия шлюза, всего за 7 часов в срочном порядке были эвакуированы 2017 человек (681 семья), живущих в низовье в районе удержания паводковых вод. Вместе с людьми были эвакуированы более 3000 голов крупного скота, около 10 тысяч домашних птиц, а также 15 больших супермаркетов.

В этом году с наступлением сезона половодья Си Цзиньпин уже несколько раз давал важные указания, требовал от регионов и ведомств придерживаться таких принципов работы, как "народ превыше всего" и "жизнь превыше всего", чтобы комплексно наладить работу по предотвращению и контролю над эпидемией, а также профилактики наводнения и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях обеспечения безопасности жизни и имущества народа.

Си Цзиньпин подчеркнул важность возобновления работы и производства, а также призвал не допустить возвращения к бедности. В поселке Ванцзяба он посетил акционерную компанию "Хунлян", специализирующуюся на производстве чемоданов и сумок, ознакомился с ходом возобновления производства после наводнения.

Компания "Хунлян", созданная местными жителями, представляет собой не что иное, как "фабрику по ликвидации бедности". 97 сотрудников занимаются производством и продажей чемоданов и сумок, а также шьют защитную одежду медицинского назначения. Среди них - 48 бывших бедных крестьян. Как рассказал начальник цеха, на этот раз открытие шлюза и сброс воды заставили их прекратить производство на 15 дней, что нанесло убытки более чем на 200 тысяч юаней, хотя все работники своевременно и в полном объеме получили зарплату.

На заседании постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, состоявшемся 17 июля, была подчеркнута необходимость поддержать восстановление работы и производства на предприятиях, пострадавших от стихийных бедствий, комплексно наладить работу по восстановлению после наводнений и ликвидации бедности, предоставить районам и их жителям, пострадавшим от наводнений, поддержку, чтобы не допустить возврата к бедности из-за стихийных бедствий.

Последняя остановка в ходе инспекционной поездки Си Цзиньпина в тот день - село Лиминь поселка Цаоцзи, расположенное в районе сдерживания паводковых вод. В селе Си Цзиньпин заговорил о возобновлении хозяйственной деятельности после наводнения. Приехав на поле, генеральный секретарь ЦК КПК пообщался с сельчанами, пострадавшими от наводнений, ознакомился с ходом сельхозработ. "Меня всегда беспокоит обстановка в пострадавших от наводнения районах. Я немного успокоился, увидев, как у вас хорошо налажено производство и жизнь", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, китайская нация несколько тысяч лет борется со стихийными бедствиями, накоплен богатый опыт в этой области, и борьба обязательно должна продолжаться. Си Цзиньпин призвал уважать законы природы, хорошо налаживать взаимоотношения с природой, подчеркнув важность повышения способности к противостоянию стихийным бедствиям.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса
Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19