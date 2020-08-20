Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по провинцию Аньхой

"От противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий стихийных бедствий зависит безопасность жизни и имущества людей, продовольственная безопасность, экономическая безопасность, общественная и государственная безопасность", - подчеркнул Си Цзиньпин, находясь на дамбе Ванцзяба.

20 июля в 8.30 утра уровень воды у шлюза на дамбе Ванцзяба составил 29,75 метра, превысив норму на 45 сантиметров. В то время поступил указ со штаб-квартиры департамента национального контроля за наводнениями и засухами об открытии шлюза для сброса воды.

За день до открытия шлюза, всего за 7 часов в срочном порядке были эвакуированы 2017 человек (681 семья), живущих в низовье в районе удержания паводковых вод. Вместе с людьми были эвакуированы более 3000 голов крупного скота, около 10 тысяч домашних птиц, а также 15 больших супермаркетов.

В этом году с наступлением сезона половодья Си Цзиньпин уже несколько раз давал важные указания, требовал от регионов и ведомств придерживаться таких принципов работы, как "народ превыше всего" и "жизнь превыше всего", чтобы комплексно наладить работу по предотвращению и контролю над эпидемией, а также профилактики наводнения и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях обеспечения безопасности жизни и имущества народа.

Си Цзиньпин подчеркнул важность возобновления работы и производства, а также призвал не допустить возвращения к бедности. В поселке Ванцзяба он посетил акционерную компанию "Хунлян", специализирующуюся на производстве чемоданов и сумок, ознакомился с ходом возобновления производства после наводнения.

Компания "Хунлян", созданная местными жителями, представляет собой не что иное, как "фабрику по ликвидации бедности". 97 сотрудников занимаются производством и продажей чемоданов и сумок, а также шьют защитную одежду медицинского назначения. Среди них - 48 бывших бедных крестьян. Как рассказал начальник цеха, на этот раз открытие шлюза и сброс воды заставили их прекратить производство на 15 дней, что нанесло убытки более чем на 200 тысяч юаней, хотя все работники своевременно и в полном объеме получили зарплату.

На заседании постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, состоявшемся 17 июля, была подчеркнута необходимость поддержать восстановление работы и производства на предприятиях, пострадавших от стихийных бедствий, комплексно наладить работу по восстановлению после наводнений и ликвидации бедности, предоставить районам и их жителям, пострадавшим от наводнений, поддержку, чтобы не допустить возврата к бедности из-за стихийных бедствий.

Последняя остановка в ходе инспекционной поездки Си Цзиньпина в тот день - село Лиминь поселка Цаоцзи, расположенное в районе сдерживания паводковых вод. В селе Си Цзиньпин заговорил о возобновлении хозяйственной деятельности после наводнения. Приехав на поле, генеральный секретарь ЦК КПК пообщался с сельчанами, пострадавшими от наводнений, ознакомился с ходом сельхозработ. "Меня всегда беспокоит обстановка в пострадавших от наводнения районах. Я немного успокоился, увидев, как у вас хорошо налажено производство и жизнь", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, китайская нация несколько тысяч лет борется со стихийными бедствиями, накоплен богатый опыт в этой области, и борьба обязательно должна продолжаться. Си Цзиньпин призвал уважать законы природы, хорошо налаживать взаимоотношения с природой, подчеркнув важность повышения способности к противостоянию стихийным бедствиям.