В Германии вышло обновленное издание главного словаря немецкого языка Duden. В него вошло три тысячи новых слов. Среди них, конечно же, "ковид" - главная примета времени.

Как пишет Deutsche Welle, вокабуляр немцев официально пополнился такими понятиями, как "локдаун" (закрытие границ), "призрачные матчи" (соревнования без зрителей) и "стадный иммунитет", которые не сходят со страниц газет. Еще одно новомодное словечко - "стыд за авиаперелеты" вошло в обиход с подачи экоактивистки Греты Тунберг. Правда, в этом сезоне из-за повсеместной отмены рейсов оно уже не так актуально.

В словаре нашлось место обаятельному неологизму "пчелолюбивый". Он обязан своим появлением борьбе с угрозой вымирания медоносных. А еще в немецком языке утвержден новый знак препинания - "гендерная звездочка", которая на письме добавляет к обращениям суффиксы женского рода. Это выглядит довольно громоздко, но иначе переписка считается невежливой. Некоторые архаизмы из словаря убрали, например, названия профессий "ловчий" и "булочник-подмастерье". Хотя они давно устарели, но служили украшением языка Шиллера и Гете.