СМИ: "Спартак" предложил десять млн евро за футболиста "Порту" Тикиньо

Сообщается, что в переходе 29-летнего Тикиньо настаивает главный тренер москвичей Доменико Тедеско. Рулевой "красно-белых" хотел подписать этого игрока еще во время работы в немецком "Шальке". Помимо "Спартака", пригласить Тикиньо намерены еще несколько европейских команд, названия которых не уточняются.

Тикиньо перешел в "Порту" из другого португальского клуба "Витория" зимой 2017 года. В составе "драконов" в общей сложности он провел 140 игр и забил 65 мячей, став двукратным чемпионом Португалии и по разу завоевав Кубок и Суперкубок страны. Контракт с "Порту" у форварда истекает через год. Согласно порталу transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.