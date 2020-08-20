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20.08.2020 14:00
Рубрика: Спорт

СМИ: "Спартак" предложил десять млн евро за футболиста "Порту" Тикиньо

Текст: Артур Нанян
Московский футбольный клуб "Спартак" интересуется бразильским нападающим "Порту" Тикиньо Соаресом. По информации портала A Bola, "красно-белые" готовы заплатить за него десять миллионов евро.
Фото: EPA-EFE/MANUEL FERNANDO ARAUJO Фото: EPA-EFE/MANUEL FERNANDO ARAUJO
Фото: EPA-EFE/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Сообщается, что в переходе 29-летнего Тикиньо настаивает главный тренер москвичей Доменико Тедеско. Рулевой "красно-белых" хотел подписать этого игрока еще во время работы в немецком "Шальке". Помимо "Спартака", пригласить Тикиньо намерены еще несколько европейских команд, названия которых не уточняются.

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Тикиньо перешел в "Порту" из другого португальского клуба "Витория" зимой 2017 года. В составе "драконов" в общей сложности он провел 140 игр и забил 65 мячей, став двукратным чемпионом Португалии и по разу завоевав Кубок и Суперкубок страны. Контракт с "Порту" у форварда истекает через год. Согласно порталу transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.

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