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20.08.2020 10:53
Рубрика: Власть

Совфед отправил в Перу груз тест-систем на Covid-19

Текст: Галина Мисливская

В столицу Перу город Лиму доставлен российский гуманитарный груз для государств - участников Андского парламента, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Фото: iStock
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Груз включает 200 наборов российских тест-систем для проведения 20 тысяч исследований по диагностике коронавирусной инфекции в государствах - участниках этого межпарламентского объединения. Торжественная церемония передачи тест-систем намечена на 21 августа.

Гумпомощь подготовили по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после обращения Виктора Роландо Соусы, главы Андского парламента.

"Учитывая высокий уровень сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, председателем СФ Валентиной Матвиенко было принято решение направить помощь для государств - участников Андского парламента от имени Совета Федерации", - рассказал председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Сенатор отметил, что это уже второй гуманитарный груз в Латинскую Америку, направленный верхней палатой российского парламента. В начале июля помощь также была оказана странам Центральноамериканского парламента по просьбе председателя этого объединения Нади де Леон Торрес. "Было передано 100 наборов российских тест-систем для проведения 10 тысяч исследований", - напомнил парламентарий.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Он также поблагодарил МИД России, Роспотребнадзор, Рособоронэкспорт и АНО "Русская гуманитарная миссия" за участие в проекте.

Российские тест-системы предназначены для стран Андского сообщества. В объединение входят Боливия, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор.

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