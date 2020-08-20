В российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи третьего по счету тура. Его главные итоги - очередная победа "Зенита", обыгравшего на своем поле ЦСКА (2:1), и потери очков "Спартака" и "Локомотива".

Спартаковцы подходят к дерби с "Локомотивом", дважды сыграв вничью и победив в одном матче. Фото: Михаил Синицын

У "красно-белых" в каждой игре со старта нового сезона есть все шансы на победу. Но пока команда Доменико Тедеско идет в середине таблицы, выиграв лишь в одной встрече - дома у грозненского "Ахмата" (2:0). И если в поединке с "Сочи" начудили арбитры, то в противостоянии с "Уфой" спартаковцы сами виноваты в потере очков.

Главный момент - нереализованный пенальти Джордана Ларссона. Да, швед не забил еще до гола Эсекьеля Понсе, но в целом "красно-белые" вновь не использовали свои шансы. А "Уфа" играла как в прошлом сезоне: надежная оборона и ставка на быстрые контратаки. В итоге хозяева добились нужного результата, сдержав быстрых форвардов столичной команды.

- Мы провели неплохой матч. Обидно, что пропустили на первых минутах, однако после этого ребята быстро вернули контроль над ситуацией и сравняли счет. После перерыва у нас были моменты, мы владели мячом. В концовке возникли шансы, но, к сожалению, не использовали их. Впрочем, одно очко на таком тяжелом выезде - тоже неплохой результат, - уверен Андреас Хинкель, руководивший "красно-белыми" со скамейки из-за болезни главного тренера команды Доменико Тедеско.

К слову, "Спартак" не уступает уже в четырех матчах подряд - это самая длинная серия при Тедеско. Впрочем, вряд ли "красно-белые" могут быть довольны стартом сезона. Ведь перед командой стоит задача стать чемпионом. А она уже отстает на четыре очка от идущего без потерь "Зенита".

Разочаровывает и "Локомотив", с которым "Спартаку" встречаться уже в грядущее воскресенье. Пока "железнодорожники" не блещут в атаке, и с трудом набирают очки. Матч с "Краснодаром" москвичи выиграли благодаря эффектному голу Алексея Миранчука, а с "Уралом" (1:1) спаслись на последних минутах благодаря точному удару Федора Смолова.

- Матч был тяжелым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70 процентов времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает. На поле нужно больше энергии. Но мы не уступили и набрали одно очко. Семь очков после трех встреч - это неплохо, - считает главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Ну а в центральной встрече третьего тура "Зенит" в упорной борьбе переиграл ЦСКА - 2:1. Дубль оформил Сердар Азмун, а у москвичей отличился Никола Влашич.

Всего два месяца назад эти команды играли в концовке прошлого сезона. ЦСКА после того матча (0:4) едва не остался без главного тренера: Виктор Гончаренко готов был уйти в отставку, но, взяв небольшую паузу, передумал. Армейцы после этого прибавили и попали в еврокубковую зону.

Вот и в матче с "Зенитом" ЦСКА смотрелся очень достойно, в отличие от предыдущего свидания команд. Но все равно победа осталась за питерцами. А Гончаренко проиграл уже "сине-бело-голубым" в семи из 14 встреч и победил лишь однажды.

- На протяжении 60-70 минут игры мы хорошо смотрелись. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки. "Зенит" - опытная команда, они держали нас под давлением. Если бы чуть смелее были впереди, может, добились бы другого результата, хотя структурно смотрелись неплохо. Думаю, проводя определенные изменения, будем приближаться к питерцам. Чтобы не просто побеждать их, но и быть выше в таблице, - отметил Гончаренко.

Добавим, что в турнирной таблице РПЛ лидируют: "Зенит" (девять очков), "Динамо", "Локомотив" (оба - по семь), "Краснодар", ЦСКА (по шесть).

Где будем смотреть

22 августа, суббота, "Матч ТВ"

17.25 "Арсенал" - "Динамо". Прямая трансляция.

19.30 ЦСКА - "Рубин". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Урал" - "Краснодар". Прямая трансляция.

15.55 "Химки" - "Ахмат". Прямая трансляция.

17.55 "Зенит" - "Тамбов". Прямая трансляция.

19.55 "Ротор" - "Сочи". Прямая трансляция.

23 августа, воскресенье, "Матч Премьер"

16.25 "Уфа" - "Ростов". Прямая трансляция.

18.25 "Спартак" - "Локомотив". Прямая трансляция.